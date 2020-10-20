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Депутати оскаржили у КС постанову про "укрупнення" районів

До суду надійшло подання від 49 нардепів.

Депутати оскаржили у КС постанову про "укрупнення" районів
Фото: Владислав Содель

До Конституційного Суду України 20 жовтня надійшло подання депутатів щодо відповідності Конституції постанови Верховної Ради "Про утворення та ліквідацію районів" від 17 липня 2020 року № 807-ІХ.

Текст подання опублікований на сайті КС.

Подання спрямували до суду депутати ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко та Сергій Власенко. Документ підписали 49 нардепів. У ньому зазначається, що постанова не відповідає статті 1, частині другій статті 6, статті 8, частині другій статті 19, частинам першій, другій статті 55, пункту 13 частини першої статті 92 Конституції.

"Суб’єкт права на конституційне подання вважає, що врегульовуючи питання територіального устрою постановою, а не законом, Верховна Рада хоч і діяла в межах наданих їй повноважень, але не у спосіб, який вимагає Конституція України", - йдеться у повідомленні.

У поданні наголошується, що до повноважень Верховної Ради У країни належить утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування і перейменування населених пунктів і районів.

"Згідно з правовою позицією КС, перелік питань, які мають регулюватися виключно законами України, передбачений статтею 92 Основного Закону України, має імперативний характер, а це означає, що всі рішення щодо них повиню прийматися у формі закону", - йдеться у поданні.

Нагадаємо, 19 жовтня до КС надійшло подання 51 депутата щодо відповідності Конституції України положень закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" (йдеться про право Кабміну затверджувати обласні плани територій громад).

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