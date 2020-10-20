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"Батьківщина" розкритикувала соцполітику влади

"Пенсійні виплати настільки мізерні, що не здатні покрити навіть найнеобхідніших першочергових потреб".

"Батьківщина" розкритикувала соцполітику влади
Фото: EPA/UPG

У "Батьківщині" заявляють, що соціальна політика чинного уряду ставить значну частину українців за межі виживання, у першу чергу це стосується найменш захищених категорій.

Під час презентації Плану реформ для Києва у Відкритому штабі партії у політсилі наголосили, що пенсійні виплати настільки мізерні, що не здатні покрити навіть найнеобхідніших першочергових потреб. Про це з посиланням на прес-службу "Батьківщини" повідомляє УНІАН. 

У партії вважають, що нинішня влада не здатна привести країну до високих соцстандартів. Й заявляють, що раціональне використання бюджету Києва дозволить значно підвищити соціальні стандарти.

Крім того, в "Батьківщині" нагадали про дату виборів - 25 жовтня - й закликали киян зробити зважений вибір.

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