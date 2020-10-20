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Резніков: не потрібно очікувати дива від «Мінська»

За словами віцепрем'єра, сьогодні Україна перебуває в Мінській угоді, термін якої звершився, але іншого майданчика зараз не існує.

Резніков: не потрібно очікувати дива від «Мінська»
Фото: Макс Левин

Мінський формат не є майданчиком, на якому можна досягти миру, і не потрібно очікувати від нього дива.

Про це заявив в інтерв'ю ZN.UA  віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

"Всі чекають на диво. Але хочу повторити: не потрібно очікувати дива від "Мінська". Він не є майданчиком, на якому можна досягти миру. У нас чомусь завищують очікування від цих консультацій. Але це банальний логістичний майданчик, місце, де відбуваються консультації, спрямовані на досягнення певних завдань, окреслених лідерами і політрадниками країн "нормандської четвірки" - гуманітарного, економічного характеру, припинення вогню і пов'язаних з цим питань", - сказав Резніков.

За його словами, сьогодні Україна перебуває в Мінській угоді, термін якої завершився, - вона закінчилася 31 грудня 2015 року, але іншого майданчика зараз не існує.

"Про це не ми собі говоримо, і не росіяни нам про це говорять, нам про це говорять наші стратегічні партнери: ми вам поки що допомагаємо на цьому майданчику, але якщо народиться щось нове, давайте це обговорювати. Це все питання консультацій і спілкування. І ми це обговорюємо... Але якщо Мінські угоди більше не працюють, то давайте підпишемо інші, наприклад, Стокгольмські. Чому ні? Швеція головуватиме з 1 січня в ОБСЄ. Це питання політичної волі лідерів європейських країн, і не тільки європейських", - зазначив Резніков.

Віцепрем'єр зауважив, що раніше Україна ввела до складу делегації представників Донецької і Луганської областей, демонополізувавши тим самим присутність там представників окупаційних режимів, які з 2014 року туди були інтегровані.

"Весь цивілізований світ прекрасно розуміє, хто є агресором і яку роль виконують громадяни РФ, які називають себе представниками окупованих Донецька і Луганська. І не треба розповідати ні президенту Макрону, ні канцлеру Меркель, ні прем'єру Великої Британії і президенту Польщі, хто там насправді ляльковод", - підкреслив Резніков.

Нагадаємо, у вересні Резніков заявляв, що реінтеграція тимчасово окупованих територій триватиме 25 років. За його словами, кінець війни і реінтеграція не збігатимуться в часі, а безпечна реінтеграція триватиме мінімум одне покоління. Як приклад віцепрем'єр додав, що в Німеччині досі є відмінності між східною та західною частинами.

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