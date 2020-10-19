Офіс генпрокурора відмовився порушувати провадження проти Деркача, - адвокати

Офіс Генерального прокурора відмовився порушувати кримінальне провадження проти нардепа Андрія Деркача. Про це повідомили адвокати експрезидента Петра Порошенка. Вони зазначили, що оскаржують це рішення в суді.

«Нами була отримана знакова і показова відповідь за підписом Генерального прокурора Венедіктової, якою нам повідомляється, що не буде Генеральною прокуратурою зареєстроване кримінальне провадження стосовно відомих дій пана Деркача. Про якого Міністерство фінансовій США констатувало факт, що він є багаторічним російським агентом. І стосовно якого ми подавали відповідну заяву до правоохоронних органів України про намагання втягнути Україну у вибори в США. Відповідна заява була нами подана, однак з добрими словами про верховенство права і таке інше українська влада стверджує, що цих даних недостатньо для того, щоб розпочати досудове розслідування», – говорить адвокат Ігор Головань.

Ще один адвокат Ілля Новіков вважає, що це пов'язано із справами, відкритими проти Порошенка.

«Ми бачимо, що одночасно справа по Андрію Деркачу, який за інформацією з дуже надійних джерел, за інформацією зі Сполучених Штатів Америки, від офіційних агентств є людиною, яка працює на іншу державу, яка відповідно являється агентом – проти нього не реєструється кримінальне провадження. І одночасно від співробітників Офісу Генпрокурора вимагають, щоб вони шукали щось – ми маємо на увазі кримінальне провадження – по п’ятому Президенту Порошенку. Це очевидно пов’язано», – переконаний Ілля Новіков.

Нагадаємо, два кримінальні провадження щодо так званих "плівок Деркача" росзлідують Державне бюро розслідувань і Національна антикорупційна прокуратура - за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) і ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем, чим викликані тяжкі наслідки державним інтересам) Кримінального кодексу України.