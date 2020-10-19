Геращенко: порушень під час передвиборчої кампанії майже у 5 разів більше, ніж у минулі роки

Поліція зареєструвала більше 2900 порушень під час передвиборчої кампанії. Про це на засіданні погоджувальної ради з посиланням на дані організації «Опора» повідомила співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко. За її словами, це майже у п'ять разів більше, ніж на минулих президентських (614 порушень) та парламентських (537) виборах.

«Схоже, що останні чесні вибори в цій країні відбулися за часів президентства Порошенка», – зазначила співголова фракції.

Вона поскаржилася, що зараз по країні фіксуються понівечені борди «Європейської Солідарності», наприклад в Черкасах та у Полтаві. Окрім того, виборча комісія в Кременчуці відмовляла у реєстрації кандидатів від «Європейської Солідарності» навіть після рішень суду.

«І в цей час президент замість того, щоб гарантувати чесні вибори, займається псевдо опитуванням з незрозумілими джерелами фінансування. Якщо у президента є зайві кошти, нехай направить їх на боротьбу з ковід.», – зазначила депутатка.