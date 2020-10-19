У Мінську проходить "Партизанський марш", силовики застосували гумові кулі (оновлено)
У Мінську проходить "Партизанський марш", силовики застосували гумові кулі (оновлено)
Президент Азербайджану повідомив про відновлення контролю над історичним мостом у Карабасі
Президент Азербайджану повідомив про відновлення контролю над історичним мостом у Карабасі
Руслан Буяновський: "У більшості пацієнтів коронавірусна хвороба проходить сама, без лікування"
Руслан Буяновський: "У більшості пацієнтів коронавірусна хвороба проходить сама, без лікування"
Сильний вітер зніс дахи та повалив дерева у Кропивницькому (оновлено)
Сильний вітер зніс дахи та повалив дерева у Кропивницькому (оновлено)
Опитування Зеленського: з‘явилися деталі про формат проведення
Опитування Зеленського: з‘явилися деталі про формат проведення
Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
"Укрзалізниця" з понеділка закриє продаж квитків у Тернополі, Івано-Франківську та Хмельницькому
"Укрзалізниця" з понеділка закриє продаж квитків у Тернополі, Івано-Франківську та Хмельницькому
Глава МОЗ розповів, хто найчастіше помирає від коронавірусу
Глава МОЗ розповів, хто найчастіше помирає від коронавірусу
Ломаченко програв у бою за звання абсолютного чемпіона світу
Ломаченко програв у бою за звання абсолютного чемпіона світу
ГоловнаПолітика

Геращенко: порушень під час передвиборчої кампанії майже у 5 разів більше, ніж у минулі роки

"Схоже, останні чесні вибори в цій країні відбулися за часів президентства Порошенка".

Геращенко: порушень під час передвиборчої кампанії майже у 5 разів більше, ніж у минулі роки
Ирина Геращенко
Фото: eurosolidarity.org

Поліція зареєструвала більше 2900 порушень під час передвиборчої кампанії. Про це на засіданні погоджувальної ради з посиланням на дані організації «Опора» повідомила співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко. За її словами, це майже у п'ять разів більше, ніж на минулих президентських (614 порушень) та парламентських (537) виборах.

«Схоже, що останні чесні вибори в цій країні відбулися за часів президентства Порошенка», – зазначила співголова фракції.

Вона поскаржилася, що зараз по країні фіксуються понівечені борди «Європейської Солідарності», наприклад в Черкасах та у Полтаві. Окрім того, виборча комісія в Кременчуці відмовляла у реєстрації кандидатів від «Європейської Солідарності» навіть після рішень суду.

«І в цей час президент замість того, щоб гарантувати чесні вибори, займається псевдо опитуванням з незрозумілими джерелами фінансування. Якщо у президента є зайві кошти, нехай направить їх на боротьбу з ковід.», – зазначила депутатка. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також