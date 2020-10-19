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Качура розповів про новий етичний кодекс для депутатів фракції "Слуга народу"

Меморандум про діяльність депутата виявився неефективним.

Качура розповів про новий етичний кодекс для депутатів фракції "Слуга народу"
Александр Качура
Фото: facebook.com/o.kachura

Для депутатів фракції "Слуга народу" розробили новий етичний кодекс, який вже незабаром можуть підписати.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив депутат монобільшості Олександр Качура.

"Я з колегами напрацював новий статут, нове положення - етичний кодекс - для фракції. І я сподіваюсь, що ми підпишемо усі ці документи. У нас ще не все втрачено, далеко не все. Таке перезавантаження відбудеться, і ми станемо більш ефективними", - розповів депутат.

При цьому Качура погоджується з тим, що попередній внутрішньофракційний документ - так званий Меморандум про діяльність депутата, який "слуги народу" підписували на початку своєї каденції, виявився неефективним.

"Якщо говорити про меморандум, то це конкретно відповідальність людини, яка його підписала. Я не порушую меморандум. Мені здається, це персональна відповідальність кожного депутата: він перед виборцями несе і політичну, і етичну, в тому числі, відповідальність. І я вважаю, що в окремих випадках депутати мали б скласти свої повноваження (так як це було передбачено меморандумом, який ми з самого початку підписували). Правильно, що ініціювали цей меморандум, але, на жаль, у нас немає зараз підстав відкликати народного депутата", - вважає Качура.

Перед виборами всі кандидати в народні депутати від "Слуги народу" підписали меморандум, у якому, серед іншого, зобов'язувалися не "кнопкодавити", однак дещо пізніше, уже у статусі парламентарів, дехто з представників політичної сили порушив цю обіцянку.

Нагадаємо, у грудні Рада ввела штраф до 85 тисяч гривень за "кнопкодавство". За таке рішення проголосував 261 депутат.

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