Качура розповів про новий етичний кодекс для депутатів фракції "Слуга народу"

Для депутатів фракції "Слуга народу" розробили новий етичний кодекс, який вже незабаром можуть підписати.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив депутат монобільшості Олександр Качура.

"Я з колегами напрацював новий статут, нове положення - етичний кодекс - для фракції. І я сподіваюсь, що ми підпишемо усі ці документи. У нас ще не все втрачено, далеко не все. Таке перезавантаження відбудеться, і ми станемо більш ефективними", - розповів депутат.

При цьому Качура погоджується з тим, що попередній внутрішньофракційний документ - так званий Меморандум про діяльність депутата, який "слуги народу" підписували на початку своєї каденції, виявився неефективним.

"Якщо говорити про меморандум, то це конкретно відповідальність людини, яка його підписала. Я не порушую меморандум. Мені здається, це персональна відповідальність кожного депутата: він перед виборцями несе і політичну, і етичну, в тому числі, відповідальність. І я вважаю, що в окремих випадках депутати мали б скласти свої повноваження (так як це було передбачено меморандумом, який ми з самого початку підписували). Правильно, що ініціювали цей меморандум, але, на жаль, у нас немає зараз підстав відкликати народного депутата", - вважає Качура.

Перед виборами всі кандидати в народні депутати від "Слуги народу" підписали меморандум, у якому, серед іншого, зобов'язувалися не "кнопкодавити", однак дещо пізніше, уже у статусі парламентарів, дехто з представників політичної сили порушив цю обіцянку.

Нагадаємо, у грудні Рада ввела штраф до 85 тисяч гривень за "кнопкодавство". За таке рішення проголосував 261 депутат.