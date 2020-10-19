Рада пропонуватиме Зеленському створення Національного штабу протидії біологічним загрозам (документ)

Штаб передбачає введення в дію багатоканальної телефонної лінії для хворих на ковід.

Верховна Рада завтра пропонуватиме до розгляду проєкт постанови "Про заходи протидії поширенню коронавірусу та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз".

Постанова рекомендує президентові України створити Національний штаб протидії біологічним загрозам. Про це йдеться у документі, опублікованому нардепом від "Голосу" Ярославом Железняком у Telegram.

Головними завданнями штабу визначено:

введення в дію єдиної багатоканальної телефонної лінії - системи прямого зв'язку з державою громадян з симптомами або діагнозом коронавірусу "з метою проведення безкоштовного тестування та надання невідкладної допомоги, забезпечення ранньої самоізоляції"

ефективна безоплатна діагностика та тестування на коронавірус

cтворення умов для ефективного лікування на коронавірус в амбулаторних умовах через відновлення на рівні місцевого самоврядування системи невідкладної медичної допомоги

cтале функціонування системи екстреної медичної допомоги шляхом повного фінансового забезпечення потреб та оновлення матеріально-технічної бази

запровадження заходів із підвищення ефективності лікування хворих на ковід у стаціонарах

Також пропонується організувати надання соціальної підтримки пацієнтам з коронавірусом, зокрема створити можливості для соціального дистанціювання та самоізоляції громадян із групи ризику.

Нагадаємо, що завтра на першому та єдиному за жовтень парламентському засіданні з 10:00 по 10:30 пройдуть виступи представників депутатських фракцій і груп, після цього виступатиме президент Володимир Зеленський. Також пропонується розглянути проєкт Постанови "Про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз" та заслухати міністра охорони здоров’я Максима Степанова щодо поточного стану справ із захворюванням на COVID-19.

Бюджет, як планувалося, у першому читанні не розглядатимуть.