МОЗ введе тимчасові контракти для залучення додаткових медпрацівників до лікування коронавірусу

Кожен, медик може прийти і на тимчасовому контракті з відповідною зарплатою працювати в медзакладах.

Міністерство охорони здоров'я видало наказ про введення тимчасових контрактів для залучення додаткових медпрацівників до лікування пацієнтів з коронавірусом.

Про це повідомила на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак.

"Ми мобілізуватимемо всіх тих медпрацівників, які не надавали допомоги такого профілю. МОЗ видало наказ, яким регламентуються механізм і порядок підписання тимчасових контрактів на залучення додаткових працівників до медзакладів. За цим механізмом кожен, у кого є можливість і бажання, може прийти і на тимчасовому контракті з відповідною зарплатою працювати в медзакладах", - завила Микичак.

Також міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що більшість пацієнтів, які померли від COVID-19, були старше 60 років і мали супутні захворювання.

"Загалом за час пандемії пацієнтів старше 60 років 77,156 тис., із загальної кількості летальних випадків більше ніж 75% людей старше 60. У більшості пацієнтів були супутні захворювання", - зазначив Степанов.

Нагадаємо, станом на ранок 19 жовтня в Україні 303 638 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус COVID-19, із них 5 673 - летальних, 126 489 пацієнтів одужали.

За даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні 75% жертв коронавірусу - люди старше 60 років.

Заступник голови МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що для лікування коронавірусної інфекції вже закупили препарат ремдесивір і транспортують його в Україну. Ремдесивір - синтетичний противірусний препарат, який спочатку був розроблений для боротьби з лихоманкою Ебола. Напередодні Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що ремдесивір майже не знижує смертність через COVID-19.

У ВООЗ прогноують, що до кінця року в Україні щодня виявлятимуть по 7-9 тисяч нових хворих на коронавірус.