За добу в Україні діагностували 4 766 нових випадків COVID-19

Станом на ранок 19 жовтня в Україні 303 638 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус COVID-19, із них 5 673 - летальних, 126 489 пацієнтів одужали.

Про це повідомляє міністерство охорони здоров'я.

За минулу добу зафіксовано 4 766 нових випадків. Одужали за добу 1 112 пацієнти.

Загалом проведено 2 815 833 тестування методом ПЛР.

Статистика у регіонах:

Вінницька область - 8 418 випадків;

Волинська область - 10 986 випадків;

Дніпропетровська область - 11 108 випадків;

Донецька область - 7 133 випадки;

Житомирська область - 10 095 випадків;

Закарпатська область - 11 825 випадків;

Запорізька область - 6 483 випадки;

Івано-Франківська область - 16 766 випадків;

Кіровоградська область - 1 591 випадок;

м. Київ - 30 848 випадків;

Київська область - 12 924 випадки;

Львівська область - 25 103 випадки;

Луганська область - 2 467 випадків;

Миколаївська область - 5 865 випадків;

Одеська область - 19 079 випадків;

Полтавська область - 6 051 випадок;

Рівненська область - 16 034 випадки;

Сумська область - 9 104 випадки;

Тернопільська область - 17 503 випадки;

Харківська область - 29 113 випадків;

Херсонська область - 2 570 випадків;

Хмельницька область - 11 035 випадків;

Чернівецька область - 17 866 випадків;

Черкаська область - 6 892 випадки;

Чернігівська область - 6 779 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні 75% жертв коронавірусу - люди старше 60 років.

Заступник голови МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що для лікування коронавірусної інфекції вже закупили препарат ремдесивір і транспортують його в Україну. Ремдесивір - синтетичний противірусний препарат, який спочатку був розроблений для боротьби з лихоманкою Ебола. Напередодні Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що ремдесивір майже не знижує смертність через COVID-19.

У ВООЗ прогноують, що до кінця року в Україні щодня виявлятимуть по 7-9 тисяч нових хворих на коронавірус.