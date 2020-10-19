За добу в Україні діагностували 4 766 нових випадків COVID-19

Станом на ранок 19 жовтня в Україні 303 638 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус COVID-19, із них 5 673 - летальних, 126 489 пацієнтів одужали.
Про це повідомляє міністерство охорони здоров'я.
За минулу добу зафіксовано 4 766 нових випадків. Одужали за добу 1 112 пацієнти.
Загалом проведено 2 815 833 тестування методом ПЛР.
Статистика у регіонах:
- Вінницька область - 8 418 випадків;
- Волинська область - 10 986 випадків;
- Дніпропетровська область - 11 108 випадків;
- Донецька область - 7 133 випадки;
- Житомирська область - 10 095 випадків;
- Закарпатська область - 11 825 випадків;
- Запорізька область - 6 483 випадки;
- Івано-Франківська область - 16 766 випадків;
- Кіровоградська область - 1 591 випадок;
- м. Київ - 30 848 випадків;
- Київська область - 12 924 випадки;
- Львівська область - 25 103 випадки;
- Луганська область - 2 467 випадків;
- Миколаївська область - 5 865 випадків;
- Одеська область - 19 079 випадків;
- Полтавська область - 6 051 випадок;
- Рівненська область - 16 034 випадки;
- Сумська область - 9 104 випадки;
- Тернопільська область - 17 503 випадки;
- Харківська область - 29 113 випадків;
- Херсонська область - 2 570 випадків;
- Хмельницька область - 11 035 випадків;
- Чернівецька область - 17 866 випадків;
- Черкаська область - 6 892 випадки;
- Чернігівська область - 6 779 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні 75% жертв коронавірусу - люди старше 60 років.
Заступник голови МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що для лікування коронавірусної інфекції вже закупили препарат ремдесивір і транспортують його в Україну. Ремдесивір - синтетичний противірусний препарат, який спочатку був розроблений для боротьби з лихоманкою Ебола. Напередодні Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що ремдесивір майже не знижує смертність через COVID-19.
У ВООЗ прогноують, що до кінця року в Україні щодня виявлятимуть по 7-9 тисяч нових хворих на коронавірус.