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За добу в Україні діагностували 4 766 нових випадків COVID-19

Одужали за добу 1 112 пацієнти.

За добу в Україні діагностували 4 766 нових випадків COVID-19
Фото: EPA/UPG

Станом на ранок 19 жовтня в Україні 303 638 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус COVID-19, із них 5 673 - летальних, 126 489 пацієнтів одужали.

Про це повідомляє міністерство охорони здоров'я.

За минулу добу зафіксовано 4 766 нових випадків. Одужали за добу 1 112 пацієнти.

Загалом проведено 2 815 833 тестування методом ПЛР. 

Статистика у регіонах:

  • Вінницька область - 8 418 випадків;
  • Волинська область - 10 986 випадків;
  • Дніпропетровська область - 11 108 випадків;
  • Донецька область - 7 133 випадки;
  • Житомирська область - 10 095 випадків;
  • Закарпатська область - 11 825 випадків;
  • Запорізька область - 6 483 випадки;
  • Івано-Франківська область - 16 766 випадків;
  • Кіровоградська область - 1 591 випадок;
  • м. Київ - 30 848 випадків;
  • Київська область - 12 924 випадки;
  • Львівська область - 25 103 випадки;
  • Луганська область - 2 467 випадків;
  • Миколаївська область - 5 865 випадків;
  • Одеська область - 19 079 випадків;
  • Полтавська область - 6 051 випадок;
  • Рівненська область - 16 034 випадки;
  • Сумська область - 9 104 випадки;
  • Тернопільська область - 17 503 випадки;
  • Харківська область - 29 113 випадків;
  • Херсонська область - 2 570 випадків;
  • Хмельницька область - 11 035 випадків;
  • Чернівецька область - 17 866 випадків;
  • Черкаська область - 6 892 випадки;
  • Чернігівська область - 6 779 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні 75% жертв коронавірусу - люди старше 60 років.

Заступник голови МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що для лікування коронавірусної інфекції вже закупили препарат ремдесивір і транспортують його в Україну. Ремдесивір - синтетичний противірусний препарат, який спочатку був розроблений для боротьби з лихоманкою Ебола. Напередодні Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що ремдесивір майже не знижує смертність через COVID-19.

У ВООЗ прогноують, що до кінця року в Україні щодня виявлятимуть по 7-9 тисяч нових хворих на коронавірус.

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