Ляшко: Нові безкоштовні експрес-тести на COVID-19 можуть з’явитися в Україні наступного тижня

Головний санлікар стверджує, що достовірність цих тестів така ж, як і в тесту ПЛР.

В Україні наступного тижня можуть з’явитися нові експрес-тести на COVID-19. Достовірність цих тестів така сама, як і в тесту ПЛР.

Про це заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода.

"Додатково до тестувань методом ПЛР зараз з’явилися нові експрес-тести на антиген. Вони визнані ВООЗ і рекомендовані для застосування при масовому тестуванні. Ми робимо все можливе, щоб найближчим часом на наступному тижні в Україні вже з’явилися ці тести", - заявив він.

За словами Ляшка, ці тести будуть безкоштовні для людей. Тестування можуть робити сімейні лікарі чи мобільні бригади.

"При госпіталізації хворого до лікарні лікар відразу може зробити тест, бо його тривалість - 15-30 хв і без спеціальних лабораторних умов", - додав головний санітарний лікар.

Ляшко стверджує, що достовірність цих тестів така ж, як і в тесту ПЛР.

Нагадаємо, згідно прогнозу Київської школи економіки, з листопада в Україні за добу можуть виявляти до 10 тисяч нових випадків коронавірусного захворювання. Жертвами недуги можуть стати до 20 тисяч українців.

За чотирма основними показниками оцінки ситуації з COVID-19, Україна - серед країн з найбільш складним становищем. Ми знаходимось на сьомому місці у Європі за кількістю нових випадків захворювання. За показником смертності - четверта. По тестуванню та виявленню хворих - на останньому місці в Європі. Схожа ситуація у Чехії, де влада ввела жорсткий карантин: закриті школи та дитсадки, заборонені масові заходи.

Словаччина має намір протестувати на антитіла до коронавірусу все 5,5-мільйонне населення. Для цього вже закуплено 13 мільйонів експрес-тестів на антигени.