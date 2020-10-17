Президент ФРН пішов на карантин через коронавірус в охоронця

Штайнмаєр уже зробив тест на ковід, але результатів наразі немає.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр йде на самоізоляцію і найближчим часом буде працювати вдома. Як стало відомо, коронавірус було виявлено у особистого охоронця президента ФРН, який є контактною особою першого ступеня, передає DW.

Як повідомили у суботу, 17 жовтня, у пресслужбі німецького президента, Штайнмаєр уже зробив тест на коронавірус, але результатів наразі немає.

Раніше сьогодні канцлерка Німеччини Ангела Меркель закликала німців не виходити з дому через погіршення ситуації з ковідом У ФРН за останню добу виявили на півтори тисячі більше випадків коронавірусу, ніж в Україні.