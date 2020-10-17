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У Мінську пройшли протестні марші жінок та студентів, є затримані

За даними правозахисників, із 16 затриманих троє журналістів.

Фото: tut.by

У Мінську в суботу пройшли протестні марші жінок та студентів, силовики жорстко затримували учасників та журналістів. Про це повідомляє TUT.by.

Cтуденти зібралися біля Мінського державного лінгвістичного університету, після чого рушили до центру столиці. По дорозі їх почали затримувати співробітники ОМОНу. 

Крім того, затримали кількох кореспондентів білоруських і російських ЗМІ.

Водночас до центру Мінська рухаdся марш жінок. Демонстранток вітали мешканці будинків, які виходили на балкони з біло-червоно-білими прапорами, та водії автомобілів.

За даними правозахисного центру "Вясна", на цей час затримано 16 осіб. Троє з них - журналісти.

Нагадаємо, масові протести у Білорусі тривають з 9 серпня. Демонстранти виступають проти офіційних результатів президентських виборів, згідно з якими перемогу здобув Олександр Лукашенко. 

Під час протестів загинули три людини, затримано понад 13,5 тисяч осіб, силовики застосовували до протестувальників тортури. Білоруські правозахисники визнали політв'язнями майже 100 осіб. У середині вересня були затримані або видворені шестеро із семи членів президії Координаційної ради. На волі залишилась лише нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич

Євросоюз у жовтні запровадив санкції проти 50 білоруських посадовців (серед них міністр внутрішніх справ та його заступники, а також увесь склад ЦВК) за фальсифікацію виборів та репресії проти учасників протестів. Лукашенка у цьому списку немає.

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