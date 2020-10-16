Вони висунули вимоги міській владі та обіцяють тримати центральну вулицю перекритою до вечора.

Фото: Макс Трєбухов

Інвестори житлових комплексів банку "Аркада" "Еврика", "Патріотика", "Патріотика на озерах" влаштували мітинг під КМДА та перекрили рух на вул. Хрещатик

Правоохоронці затримали спікера мітингу Віталія Щербакова. Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Мітингарі вимагають публічного оголошення результатів аудиту, проведеного "Київміськбудом", призначення та оголошення нового управителя Фондами фінансування будівництва та нового забудовника, а також будівництва ЖК без доплат з боку інвесторів.

Фото: Макс Трєбухов

Фото: Макс Трєбухов

Фото: Макс Трєбухов

Фото: Макс Трєбухов

Фото: Макс Трєбухов

Фото: Макс Трєбухов

Згідно з анонсом акції, протестувальники збираються тримати центральну вулицю Києва перекритою до 20 години.

Нагадаємо, що 6 серпня правління НБУ внесло банк "Аркада" до категорії проблемних. Крім того, регулятор запровадив особливий режим контролю за діяльністю банку "Аркада" та призначив куратора.

Правоохоронці розслідують кримінальні провадження щодо можливих зловживань під час реалізації будівельних проєктів банку "Аркада" ЖК "Еврика" та ЖК "Патріотика". Банк звинувачує в проблемах з будівництвом КМДА та НБУ.

25 серпня "Аркаду" віднесли до неплатоспроможних банків у зв’язку зі зменшенням нормативів капіталу менше ніж до однієї третини від мінімального встановленого рівня.

26 серпня стало відомо, що "Київміськбуд" проведе аудит добудови житлових комплексів Фонду фінансування будівництва під управлінням банку "Аркада" і запропонує інвесторам варіанти.