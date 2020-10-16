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На КЗРК шахтарі завершили 43-денний страйк і вийшли на поверхню

Сьогодні розпочнеться розгляд справи за позовом ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат" до 10 шахтарів, які брали участь в акції протесту.

Працівники шахти "Жовтнева" Криворізького залізорудного комбінату після переговорів з адміністрацією завершили підземний протест і вийшли на поверхню.

Про це повідомив у Facebook лідер Незалежної профспілки гірників України (НПГУ) Михайло Волинець.

"Ми всі довго чекали на ранок, коли новини з КЗРК будуть такими. Коли протестувальники будуть вдома. Їх намагалися зламати, розтоптати їхню честь та гідність, але вони піднялися нескореними!", - написав Волинець.

Фото: facebook/Михайло Волинець

За його словами, родини гірників "Жовтневої" шахти зібралися біля прохідної та зустрічали протестувальників. 

"Пройшовши випробування підземеллям, вже завтра на гірників чекає іспит судовою системою. Завтра(16 жовтня - ред.) о 13.00 у Жовтневому районному суді м. Кривий Ріг (вул. Невська, 3) розпочнеться розгляд справи за позовом ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат" до 10 шахтарів, які брали участь в акції протесту", - додав Волинець.

Фото: facebook/Михайло Волинець

Нагадаємо, 3 вересня працівники шахт оголосили підземний протест у залізорудному комбінаті Кривого Рога. Люди вимагали підвищення зарплат та покращення умов праці. 

Адміністрація КЗРК з 1 вересня підвищила тарифні ставки і посадові оклади на 10-25%, з 1 жовтня працівникам підняли зарплату ще на 10%. У результаті з 414 протестувальників чотирьох шахт лише 21 залишався на ранок 15 жовтня в шахті "Жовтнева". 28 вересня КЗРК звернувся до Жовтневого районного суду Кривого Рогу з позовом до 10 відповідачів - працівників підприємства та профспілок про визнання незаконним страйку, організованого відповідачами і розпочатого без оголошення і висунення офіційних вимог адміністрації.

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