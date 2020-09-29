У Кривому Розі почали страйкувати залізничники

Залізничники Криворізького локомотивного депо 29 вересня розпочали акцію протесту. Робітники депо оголосили так званий "італійський страйк", який передбачає ретельне й прискіпливе, до дрібниць, дотримання працівниками усіх посадових інструкцій. Залізничники не випускають з депо рухомий склад, заявляючи про його технічну несправність.

Про це Радіо Свобода розповів голова первинної профспілкової організації Вільної профспілки залізничників України Криворізького депо В’ячеслав Федоренко.

"Працівники заявили, що створилась ситуація, яка загрожує безпеці руху й охороні праці. Локомотивні бригади депо не приймають локомотиви в експлуатацію, виявляють технічні несправності локомотивів та вагонів, якими перевозять вантажі. Рухомий склад потребує ремонту, як того вимагає інструкція з охорони праці. Мета цієї акції – донести до громадськості та роботодавця, що з нашими правами треба рахуватись, та згуртувати колектив для подальшої боротьби за наші права", - сказав В’ячеслав Федоренко.

Ще 17 вересня представники профспілки локомотивного депо у відкритому зверненні заявили про порушення трудового законодавства щодо оплати праці, умов праці та пенсійного забезпечення. Вони визначили термін - до 29 вересня, коли мають бути виконані їхні вимоги щодо оплати праці й покращення умов роботи. Серед головних вимог робітників до керівництва "Укрзалізниці" – 25%-не підвищення заробітної плати та ремонту застарілого рухомого складу.

У Кривому Розі з 3 вересня триває підземний протест гірників шахт ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат". Серед їхніх вимог - підвищення мінімальної зарплати на підприємстві до рівня 1 тисячі євро, діалог з адміністрацією за участі профспілок, відмова від переслідувань тих, хто брав участь в акції протесту.

24 вересня "Кривбасзалізрудком" зупинив роботу через страйк шахтарів. В адміністрації підприємства назвали вимоги протестувальників "завідомо нездійсненними" і звернулися до правоохоронних органів з проханням примусово припинити "порушення законодавства, що блокують виробничий процес і майно підприємства".