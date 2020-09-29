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Магазин модного одягу KKfashion Shop

Динамічне 21 століття продовжує міняти наш світ, наше розуміння речей і явищ. В дусі часу змінюється й мода. Зараз в моді бути усвідомленим, вести здоровий спосіб життя, дбати про екологію, а також вибирати стильні, зручні, практичні та якісні речі, які будуть довго служити своєму власникові, не втрачаючи початкового зовнішнього вигляду. Саме такі речі пропонує інтернет-магазин одягу KarKat Fashion.

Брендовий одяг і аксесуари з безкоштовною доставкою

Наразі в країні вже 17 монобрендових магазинів під егідою KKfashion, а зручний інтернет-магазин КKfashion Shop з можливістю безкоштовної доставки дозволить робити покупки з максимальним комфортом і економією часу.

У КKfashion Shop ви можете купити одяг на будь-який випадок, погоду та настрій. Іспанський бренд SPRINGFIELD створює одяг для енергійних молодих людей, які цінують стиль, універсальність моделі та якість виробу. Бренд крокує в ногу з часом, поєднуючи невимушеність з останніми модними тенденціями. Серед моделей SPRINGFIELD ви легко знайдете жіночий одяг і чоловічий: вбрання для офісу, вечірки, прогулянки містом або подорожі за місто.

Бренд women'secret, «створений жінками для жінок», відомий на весь світ – це величезна мережа магазинів нижньої білизни, піжам, красивого та комфортного домашнього одягу, купальників і різноманітних аксесуарів. Щосезону бренд представляє декілька колекцій, кожна з яких створюється з урахуванням потреб сучасної жінки та на основі останніх модних трендів.

Окрім брендового одягу, в інтернет-магазині КKfashion Shop ви можете купити взуття жіноче та чоловіче (особливо багато затишних домашніх капців) і різні аксесуари для одягу: чоловічі та жіночі ремені, хустки, головні убори, а також сумки та рюкзаки.

Переваги замовлення в КKfashion Shop:

● широкий асортимент брендових речей, в тому числі аксесуарів до одягу;

● безкоштовна доставка у відділення "Нової Пошти" (для замовлень від 750 грн);

● можливість повернення або обміну нового товару протягом 21 дня.

На сайті магазина ви завжди можете ознайомитися з новинками, колекціями майбутнього сезону, дізнатися про знижки, акції та розпродажі, а також почитати цікаві статті про модні тренди найближчого майбутнього та про те, як бренди KarKat Fashion роблять навколишній світ кращим. Адже головний тренд 21 століття – турбота про себе та навколишній світ!

У КKfashion Shop ви можете легко та швидко купити брендовий одяг, скориставшись зручним каталогом товарів або пошуком по сайту. З усіх питань звертайтеся до менеджерів магазину:

shop@kkfashion.com.ua

+38 (050) 300 79 39

ПН-НД з 09:00 до 17:00.

 

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