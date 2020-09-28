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Окупаційна "влада" Криму вирішила ​примусово викуповувати приватні колодязі у мешканців

"Водопостачання - спільна справа, і вода - для всіх, не чиясь власність".

Окупаційна "влада" Криму вирішила ​примусово викуповувати приватні колодязі у мешканців
Фото: svpressa.ru

Глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов доручив викуповувати приватні свердловини та колодязі у зневоднених селах регіону, а в разі відмови їх продавати - запропонував "підключати прокуратуру".

Про це він заявив на засіданні оперативного штабу з водопостачання півострова, передає "Нова газета".

"Вода - це стратегічна сировина. Якщо в даному випадку є якісь непорозуміння з власниками, підключайте прокуратуру і приймайте рішення. Водопостачання - спільна справа, і вода - для всіх, не чиясь власність, - сказав Аксьонов. - Там де відмовляються - приймайте рішення про примусовий викуп. По-іншому, колеги, не буде. Сьогодні води не вистачає всім".

Також на засіданні зазначили, що проблеми водопостачання є у Сімферопольському районі, Бахчисарайському та Ялтинському. За вихідні дні було подано близько тисячі звернень від жителів зі скаргами на недотримання графіка подачі води або жовто-коричневу рідину, що тече з водопроводу.

У деяких районах води не було до шести діб. Так, у деяких районах Сімферополя жителі верхньої половини багатоповерхівок кілька діб не отримують водопровідну воду за графіком через низький тиск в мережі і змушені набирати її відрами в найближчих баках з водою.

Після Сімферопольського і Бахчисарайського району "водна криза" настала в Північному Криму, на Південному березі , а також у деяких прибережних селищах в районі Алушти і Ялти. 

Нагадаємо, до 2014 року близько 85% потреб жителів Криму у воді забезпечував Північно-Кримський канал, вода по якому йшла з України. Але після анексії Криму Росією Україна припинила постачання води. Українська влада неодноразово робила заяви про те, що водопостачання анексованого півострова буде відновлено тільки після деокупації.

У лютому 2020-го постпред президента Володимира Зеленського в Криму Антон Кориневич виключив подачу води до Криму до деокупації. Після цього глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що погодився б пустити воду в Крим в обмін на поступки з боку президента Росії Володимира Путіна щодо Донбасу. На початку серпня прем’єр Денис Шмигаль допустив можливість постачання прісної води з материкової частини України в анексований Крим виключно у разі гуманітарної катастрофи.

19 вересня російські окупанти попередили, що з наступного тижня обмежують водопостачання у курортній Алушті і декількох селищах на півдні Криму. У водосховищі, яке забезпечує цей регіон, води вистачить лише до грудня. У представництві президента вважають, що РФ буде добиватися відновлення водопостачання в Крим через тиск на партнерів України.

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