​Шмигаль: Україна готова забезпечувати Крим водою в разі гуманітарної катастрофи

"Україна не буде постачати воду окупантам, окупаційним військам і для потреб військових баз".

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль допускає можливість постачання прісної води з материкової частини України в анексований Крим у разі гуманітарної катастрофи на півострові.

Про це він розповів в інтерв’ю "Радіо Свобода".

"У разі необхідності забезпечити людей водою, якщо гуманітарна катастрофа, звичайно, Україна будь-де в Криму чи десь в іншому місці буде забезпечувати українців водою і всім необхідним, медикаментами, їжею і так далі", - сказав Шмигаль.

При цьому він сказав, що Україна не буде постачати воду "окупантам, окупаційним військам і для потреб військових баз". "Це неможливо", – наголосив Шмигаль.

Він також зазначив, що на цей момент технічно неможливо постачати дніпровську воду до Криму.

"Кримський канал перекритий, і вже не одне розслідування журналісти зробили, що неможливо сьогодні поставити воду в Крим по наявній інфраструктурі, необхідно вкладати кошти, ремонтувати цю інфраструктуру", - додав прем’єр.

Нагадаємо, до 2014 року близько 85% потреб жителів Криму у воді забезпечував Північно-Кримський канал, вода по якому йшла з України. Але після анексії Криму Росією Україна припинила постачання води.

Українська влада неодноразово робила заяви про те, що водопостачання анексованого півострова буде відновлено тільки після деокупації.

У серпні 2019 року окупаційна влада Криму заявила, що потрібно "почати зондаж" про відновлення роботи Північно-Кримського каналу, тому що в Дніпрі "вода, що йде з території РФ". Постпред президента України в Криму Антон Кориневич у відповідь заявив, що Дніпро по території Криму не протікає.

У лютому 2020-го постпред президента Володимира Зеленського в Криму Антон Кориневич виключив подачу води до Криму до деокупації. Після цього глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що погодився б пустити воду в Крим в обмін на поступки з боку президента Росії Володимира Путіна щодо Донбасу.

У березні Шмигаль виступив за подачу води до Криму "цистернами, каністрами, бутлями".