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Російській співачці "Глюкозі" на три роки заборонили в'їзд в Україну

З відповідним штампом у документі вона вилетіла зворотним рейсом у Білорусь.

Російській співачці "Глюкозі" на три роки заборонили в'їзд в Україну
Фото: ДПСУ

Державна прикордонна служба України зупинила в аеропорту "Бориспіль" громадянку Росії, яка прибула з Мінська. Під час оформлення з’ясувалося, що вона порушувала українське законодавство і відвідувала окупований Росією Кримський півострів.

Про це повідомляють на сайті ДПСУ.

"Громадянка виявилася російською співачкою, яка виступає під псевдонімом «Глюкоза» і в Крим неодноразово їздила на концерти та вечірки. У ході спілкування іноземка постійно плуталась у своїх відповідях, зокрема на початку зазначила, що в Криму останній раз була лише у 2013 році", - йдеться в повідомленні.

В Україну вона планувала потрапити з приватною метою.

"За порушення вимог Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» росіянці заборонили в’їзд в Україну на 3 роки. З відповідним штампом у документі вона вилетіла зворотним рейсом у Білорусь", - наголосили в Держприкордонслужбі.

Фото: ДПСУ

Нагадаємо,у липні російський актор Антон Пампушний не потрапив на територію України. Йому заборонили в'їзд у державу на три роки після відвідування анексованого Криму у 2019 році.

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