У суботу в Києві спекотно, без дощу

На півдні - до +36 градусів.

У суботу, 8 серпня, в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+19 градусів, удень +27...+29 градусів.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, удень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+19 градусів, удень +25...+31 градус.

У Карпатах вночі без опадів, удень місцями короткочасний дощ, температура вночі +10...+15 градусів, удень +17...+22 градуси.

У Моршині вночі без опадів, удень місцями короткочасний дощ, температура вночі +16...+18 градусів, удень +27...+29 градусів.

У Трускавці вночі без опадів, удень місцями короткочасний дощ, температура вночі +15...+17 градусів, удень +27...+29 градусів.

У Сваляві вночі без опадів, удень місцями короткочасний дощ, температура вночі +15...+17 градусів, удень +29...+31 градус.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+19 градусів, удень +24...+30 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+20 градусів, удень +26...+32 градуси.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+22 градуси, вдень +26...+32 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18...+23 градуси, вдень +30...+36 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18...+23 градуси, вдень +29...+34 градуси.

У Ялті без опадів. Температура вночі +20...+22 градуси, вдень +31...+33 градуси.

7 серпня на 9:00 температура води в Чорному та Азовському морях становила +23...+26 градусів, у Дніпрі біля Києва +23 градуси.