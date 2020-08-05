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У четвер у Києві до +32, без опадів

На півдні та Дніпропетровщині - до +35.

У четвер у Києві до +32, без опадів
Фото: EPA/UPG

У четвер, 6 серпня, в Києві невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+18 градусів, удень +30...+32 градуси.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, удень +27...+32 градуси.

У Карпатах без опадів, температура вночі +11...+16 градусів, удень +19...+24 градуси.

У Моршині без опадів, температура вночі +14...+16 градусів, удень +28...+30 градусів.

У Трускавці без опадів, температура вночі +13...+15 градусів, удень +27...+29 градусів.

У Сваляві без опадів, температура вночі +12...+14 градусів, удень +27...+29 градусів.

На півночі України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+18 градусів, удень +28...+33 градуси.

У центрі України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, удень +28...+33 градуси, у Дніпропетровській області до +35 градусів.

На сході України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+18 градусів, удень +29...+34 градуси.

На півдні України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, удень +30...+35 градусів.

У Криму невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, удень +28...+33 градуси.

У Ялті без опадів. Температура вночі +17...+19 градусів, удень +30...+32 градуси.

5 серпня на 9:00 температура води в Чорному та Азовському морях становила +23...+26 градусів, у Дніпрі біля Києва +22 градуси.

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Джерело: "Українські новини"
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