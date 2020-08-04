​Насильство в поїздах. Історії провідниць і пасажирок

LB.ua опитав понад десяток провідниць і дізнався: що другу поїздку вони змушені терпіти залицяння пасажирів. Схожа ситуація в пасажирок, які найчастіше потім нікому не розказують про те, що з ними сталося. Далі - їхні історії.

Утім це не поклало край проблемі. Адже хоча зґвалтування трапляються на залізниці рідко, проте домагання до провідників і пасажирів — часті. Наприклад, у 2018 році пасажир поїзда Ужгород-Лисичанськ повідомив, що провідник займався з ним оральним сексом у вагоні, поки він спав. Постраждалий викликав поліцію, але писати заяву відмовився: поліцейські, за його словами , заявили, що то «йому наснився еротичний сон».

1 серпня в поїзді №9\10 Київ-Маріуполь чоловік напав на жінку, яка подорожувала з дитиною . Зловмисник сильно побив її і намагався зґвалтувати. Його затримали.

Фото: Укрзалізниця

“Пасажир зайшов у моє службове купе, тупо зняв свої штани і вивалив хазяйство”

Провідниці найчастіше стикаються з домаганнями з боку одиноких і п’яних чоловіків.

“Їхали з Одеси на Костянтинівку, я заповнювала документи по роботі, була друга ночі, - розповідає Вікторія, провідниця поїзда №92. - Пасажир зайшов у моє службове купе, тупо зняв свої штани і вивалив хазяйство. Я спершу злякалась. Тоді викликала начальника поїзда. Поліція зняла пасажира у Знам'янці, я написала заяву, але безрезультатно - зі мною ніхто не зв'язувався”.

Ще одна історія від тієї самої провідниці: “Коли напарник пішов у службове купе спати, пасажир зайшов в моє купе, сів так, щоб я не могла вийти, загородив собою прохід і почав розстібати мені ґудзики на сорочці. Я вмовляла його, але марно, тому вільною рукою зателефонувала начальнику поїзда. Начальник поїзда прилетів у вагон і вигнав пасажира з купе. Заяву я не писала”.

Вікторія каже, що в їхньому поїзді провідники-чоловіки намагаються якнайчастіше заглядати до вагонів співробітниць, щоб не було проблем з пасажирами. Також начальник поїзда намагається регулярно робити обхід.

Фото: Александр Яремчук

“Було також таке, що п'яна пасажирка ледь не змушувала іншого пасажира, з яким вони випивали, займатися сексом: “Ти напоїв мене, тепер трахай”, - згадує Вікторія.

“Пасажир увірвався в моє купе, закрив двері, за секунду роздягнувся і кинув мене на полицю, - розповідає Галина, провідниця поїзда №126. - Мені пощастило, що я набрала номер начальника поїзда, хоча не встигла йому нічого сказати. Він прийшов, витягнув пасажира з купе, поговорив з ним - і на цьому все закінчилося”.

“Поїзд на Маріуполь, плацкартний вагон. У мене їхала група дітей і ще декілька пасажирів, - розповідає Марія, провідниця поїзда №84. - На ділянці Волноваха-Маріуполь мужичок, здається, з шостого місця, роздягнувся по пояс і почав мастурбувати. Це побачив провідник, який розносив дітям чай, здійняв кіпіш. Ми загнали онаніста до тамбура, перекрили всі виходи та викликали поліцію. Але через технічні причини поїзд зупинився в полі, і пасажир відкрив тамбур і втік”.

Фото: Александр Яремчук

“Були не домагання, але прямі натяки, скажімо так, - розповідає Валентин, провідник поїзда №80. - Якось пасажирка нахабно зайшла до мого купе, сіла поруч, почала щось заливати і мене гладити. Я відморозився. Ще пару разів ловив парочки, які займалися сексом в туалеті поїзда, при цьому не замикаючи дверей”.

“Усю ніч я лежала з ножем у руках"

Аналогічно історії домагань у поїздах є в багатьох пасажирок.

“Я їхала поїздом Київ-Львів, - розповідає Ірина. - Провідник ходив по вагону, подивився на мене, каже: “Зайди в купе провідника отримати постіль". Я ж і йду. Тільки зайшла, він почав відвішувати солоні жартики, ги-ги, а тоді мене відпихає від дверей, замикає їх і лізе цілуватись. Я пручалася, але відчувала, що слабша і не подужаю його. Той гидкий поцілунок. Запам'ятала на все життя. У голові була думка - треба щось робити, бо буде мені капець. Бачу, на гачку висить фуражка у нього. Кажу: “О-о-о, яка красива фуражка”. Він відволікся, напевно, подумав, що рольові ігри будуть. Каже: “Хочеш поміряти?” Я кажу: “Ага”. І йду до дверей. Відкриваю і тікаю звідти. На своє місце. Це плацкарт, кругом люди. Більше не чіплявся”.

Заяви чи скарги Ірина не писала.

Фото: FacebookВолодимир Омелян

Ганна розповідає, як їхала з Франківська до Києва в купе з незнайомцем. “Він у мене щось питав, але я намагалася відповідати дуже коротко. Вже пізно було, вимкнула світло, лягла спати. Чую - хтось гладить мене по спині. Я дуже злякалася, заверещала. Побігла до провідниці. Вона хоч і жінка, але відмовилася щось поміняти - ні мене в інше купе, ні цього чоловіка. Довелося їхати з ним у купе всю ніч, рано-вранці він вийшов на своїй станції”.

“Кілька років тому їхали з подругою у нічному плацкарті. До наших місць підійшов чоловік, зайняв місце поруч і просто на наших очах почав себе задовольняти. Тверезий, - каже Вікторія. - Я просто вскочила і побігла до провідниці, почала голосно кричати. Подруга залишилася на місці. Провідниця відразу побігла за мною до наших місць, але поганець тим часом накивав п'ятами до сусіднього вагона”.

“Плацкарт поїзда з Маріуполя. Я їхала з війни, точно не була одягнена виклично, скоріш за все, це були берці, джинси, ну і, звісно, бананка з ножем, - розповідає військова Анна. - Загалом вагон був майже порожній. На станції зайшло троє хлопців, приблизно по 25 років кожному. Зайшли вже з відкритим пивом, і як тільки ми рушили, вони підійшли до мене і почали пропонувати випити. Я спробувала ввічливо відмовитися, адже розуміла, що якщо почну агресивно відповідати, то може бути ще гірше. Хлопці підсувалися до мене. В якийсь момент провідник робив обхід вагону і спитав, чи все добре. Я сказала, що все ок, але з переляканим поглядом - і провідник все зрозумів. Він зупинився у проході, а чоловіки встали і пішли. Всю ніч я лежала з ножем у руках й очікувала ранку”.

Фото: instagramukrzaliznicayulya_morgun

Як захиститися пасажиру?

На жаль, ефективних засобів захисту небагато.

“У маленькому приміщенні важко застосовувати прийоми самооборони, там як правило, перевагу має той, хто фізично сильніший, - каже експоліцейська Зоя Мельник. - Обов’язково треба кричати та кликати на допомогу. Це не панацея, але збільшує шанси на допомогу та може відлякати нападника."

Якщо ви їдете в купе, замикайте двері на засув, а не тільки на замок. Адже у злочинців можуть бути ключі. Зрозуміло, що це не спрацює, якщо кривдник їде з вами в одному купе.

Ефективними є газові балончики - вони не завдають тілесних ушкоджень, але на певний час відключають нападника, це дозволить утекти.

Сьогодні стало відомо, що працівникам "Укрзалізниці" дозволять користуватись газовими балончиками для захисту.

Відповідно до інструкцій "Укрзалізниці", начальник поїзда має вирішувати конфліктні ситуації, він є найвищою владою у поїзді. Тож якщо є проблема, просіть провідника викликати начальника поїзда або самостійно дзвоніть на гарячу лінію: 0 800 503 111.

Якщо ви бачите п’яних пасажирів або що провідники продають алкоголь - не соромтеся телефонувати на гарячу лінію та залишати звернення.

Фото: Lb.ua

Начальник поїзда має право висадити п’яного пасажира (якщо є два пасажири, які підпишуть акт). Також начальник поїзда має право складати адміністративні протоколи за куріння та розпивання алкогольних напоїв.

А от наявність поліції не гарантує відсутності домагань - пасажири та провідниці розповідали, зокрема, історії з тих часів, коли транспортна поліція ще працювала.