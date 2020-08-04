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​Представника Міністерства у справах ветеранів викрили на вимаганні грошей у пораненого військовослужбовця

За $4,5 тис. і 250 тис. гривень фігурант обіцяв призначити групу інвалідності та одноразову грошову компенсацію.

​Представника Міністерства у справах ветеранів викрили на вимаганні грошей у пораненого військовослужбовця
Фото: ssu.gov.ua

На Луганщині Служба безпеки України викрила головного спеціаліста Міністерства у справах ветеранів, який причетний до одержання хабара.

Про це повідомляють на сайті СБУ.

За попередніми даними слідства, посадовець, як представник відомства у медико-соціальній експертній комісії регіону, вимагав гроші в колишнього військовослужбовця, пораненого під час бойових дій. За 4,5 тисячі американських доларів і 250 тисяч гривень фігурант обіцяв призначити йому групу інвалідності та одноразову грошову компенсацію за поранення.

Гроші потерпілий мав передати через довірену особу чиновника.

Правоохоронці затримали посередника відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу у приміщенні медкомісії під час отримання другої частини хабара.

Фото: СБУ

Наразі вирішується питання про затримання організатора схеми.

Фігурантам справи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу. Посереднику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Фото: СБУ

Нагадаємо, на Харківщині головна лікарка попалася на хабарі за висновок про непридатність призовника до служби.

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