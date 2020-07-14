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​На Харківщині головна лікарка попалася на хабарі за висновок про непридатність призовника до служби

Свої "послуги" вона оцінила у 12 тисяч гривень та 700 доларів.

​На Харківщині головна лікарка попалася на хабарі за висновок про непридатність призовника до служби
Фото: hk.npu.gov.ua

У Харківській області правоохоронці викрили на отриманні хабара головну лікарку одного з медичних закладів, яка вимагала 12 тисяч гривень та 700 доларів США за надання висновку про непридатність громадянина до військової служби.

Про це повідомляється на сайті Нацполіції.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу.

"Встановлено, що громадянин 1997 року народження отримав повістку до військового комісаріату. 11 червня він прибув до лікарні для проходження медичного огляду, де прийом призовників до військової служби здійснювався особисто головним лікарем установи. Під час усної бесіди керівниця медзакладу повідомила, що може допомогти вирішити питання щодо непроходження військової служби за винагороду в сумі 12 тисяч гривень та 700 доларів США", - повідомили в полиції.

Гроші зловмисниця отримувала двома траншами.

14 липня правоохоронці задокументували факт отримання жінкою другого траншу в розмірі 700 доларів.

Фото: hk.npu.gov.ua

Наразі триває досудове розслідування та вирішується питання щодо повідомлення правопорушниці про підозру.

Фото: hk.npu.gov.ua

Нагадаємо, раніше у Києві посадовець військового вишу  "погорів" на $5 тис. хабаря.

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