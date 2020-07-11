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Харків відкрив кінотеатри і продовжив на годину роботу громадських закладів

При цьому міська влада відзначає, що епідемічна ситуація в місті погіршується.

Харків відкрив кінотеатри і продовжив на годину роботу громадських закладів
Фото: EPA/UPG

Харків відкрив кінотеатри і продовжив на годину роботу громадських закладів. Таке рішення 10 липня прийняла комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає сайт міської ради.

“Відвідування кінотеатрів дозволено за умови дотримання безпечної дистанції між глядачами і наявності у них захисних масок. Крім того, обов'язково в установах повинна проводитися дезінфекція”, - йдеться у повідомленні.

Комісія також дозволила громадським закладам працювати на одну годину довше - до 23:00.

При цьому у повідомленні відзначається, що епідемічна ситуація в місті погіршується.

Зокрема, з 2 по 8 липня в Харкові на коронавірус захворіла 271 особа, що складає 87,4% від загальної кількості зафіксованих випадків в регіоні.

Нагадаємо, 11 липня МОЗ дозволило послабити карантин в Харківській області. За останню добу там виявили 44 хворих

3 липня у зв'язку з погірешнням епідситуації Харків заборонив роботу кінотеатрів, а ресторанам і кафе дозволили працювати тільки до 22:00.

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