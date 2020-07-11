У "Слузі народу" змінили голову облорганізації через його інтерв'ю LB.ua
У "Слузі народу" змінили голову облорганізації через його інтерв'ю LB.ua
Наєв розповів про сценарії можливого вторгнення Росії в Україну
Наєв розповів про сценарії можливого вторгнення Росії в Україну
​Шмигаль запропонував Раді кандидатуру віцепрем'єра з ОПК (оновлено)
​Шмигаль запропонував Раді кандидатуру віцепрем'єра з ОПК (оновлено)
Катерина Булавинова: "Я бы хотела, чтоб в Украине вышла газета с некрологами людей, ставшими случайными жертвами ковида"
Катерина Булавинова: "Я бы хотела, чтоб в Украине вышла газета с некрологами людей, ставшими случайными жертвами ковида"
Зеленський переїхав у Кончу-Заспу
Зеленський переїхав у Кончу-Заспу
"Манчестер Юнайтед" набрав крейсерську швидкість: упав черговий рекорд Англійської прем'єр-ліги
"Манчестер Юнайтед" набрав крейсерську швидкість: упав черговий рекорд Англійської прем'єр-ліги
У Кирилівці і на Арабатській стрілці встановили нові вебкамери на висоті пташиного польоту
АктуальноУ Кирилівці і на Арабатській стрілці встановили нові вебкамери на висоті пташиного польоту
Козак против Резникова: или Минск, или независимость
Козак против Резникова: или Минск, или независимость
Гранітні кар’єри Коростишева
Гранітні кар’єри Коростишева
ГоловнаСуспільствоВійна

На Донбасі загинув військовий, ще трьох поранено

Бойовики стріляли з протитанкових ракетних комплексів, мінометів і гранатометів.

На Донбасі загинув військовий, ще трьох поранено
Фото: Макс Левин

За минулу добу, 10 липня, проросійські збройні формування 17 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Унаслідок обстрілів загинув український захисник, ще троє отримали поранення. 

Про це повідомили у пресслужбі Операції Об’єднаних сил.

Бойовики застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети 120 і 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, протитанкові ракетні комплекси та стрілецьку зброю. 

Найманці РФ стріляли поблизу Причепилівки, Оріхового, Троїцького, Хутора Вільний, Новотошківського, Новолуганського, Катеринівки.

Також окупанти відкривали вогонь по захисниках Водяного, Авдіївки, Невельського, Лебединського.

За підтвердженими даними розвідки, минулої доби знищено трьох і поранено ще трьох загарбників.

Нагадаємо, у п'ятницю штаб ООС повідомив, що двоє військових постраждали під час мінометного обстрілу біля Новолуганського. Ще один боєць отримав вогнепальне осколкове поранення внаслідок обстрілу Авдіївки

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також