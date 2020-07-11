На Донбасі загинув військовий, ще трьох поранено

Бойовики стріляли з протитанкових ракетних комплексів, мінометів і гранатометів.

За минулу добу, 10 липня, проросійські збройні формування 17 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Унаслідок обстрілів загинув український захисник, ще троє отримали поранення.

Про це повідомили у пресслужбі Операції Об’єднаних сил.

Бойовики застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети 120 і 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, протитанкові ракетні комплекси та стрілецьку зброю.

Найманці РФ стріляли поблизу Причепилівки, Оріхового, Троїцького, Хутора Вільний, Новотошківського, Новолуганського, Катеринівки.

Також окупанти відкривали вогонь по захисниках Водяного, Авдіївки, Невельського, Лебединського.

За підтвердженими даними розвідки, минулої доби знищено трьох і поранено ще трьох загарбників.

Нагадаємо, у п'ятницю штаб ООС повідомив, що двоє військових постраждали під час мінометного обстрілу біля Новолуганського. Ще один боєць отримав вогнепальне осколкове поранення внаслідок обстрілу Авдіївки.