Українського бійця поранено поблизу Авдіївки

Окупанти стріляли з гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Сьогодні, 10 липня, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції Об’єднаних сил. Унаслідок обстрілів вогнепальне осколкове поранення отримав український військовослужбовець.

Про це інформує пресцентр ООС.

"Евакуаційною технікою постраждалого воїна було оперативно доставлено до лікувального закладу та надано належну медичну допомогу. Стан здоров’я пораненого задовільний", - йдеться в повідомленні.

У штабі уточнюють, що ворог відкривав вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів поблизу Авдіївки.

Нагадаємо, що попри гарантії безпеки для гасіння пожеж, бойовики 7 разів порушили "тишу" на Донбасі. Минулої доби втрат серед особового складу Об’єднаних сил не було.