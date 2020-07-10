​У КДМА пообіцяли до 1 вересня облаштувати велопарковки біля 113 київських шкіл

Київська влада обіцяє до 1 вересня облаштувати велопарковки біля столичних шкіл.

Про це повідомив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

"Важливi кроки у правильному напрямку - до 1 вересня біля столичних шкіл з’являться велопарковки! Щоб з початком навчального року учні та вчителі змогли дiстатися на навчання та роботу на велосипедах, біля 113 загальноосвітніх навчальних закладів Києва буде встановлено 336 велосипедних паркувальних стійок", - написав він у фейсбуці.

За словами заступника Кличка, найближчим часом біля 204 закладів культури, освіти, охорони здоров’я, об’єктів транспортної інфраструктури, у парках і скверах Києва встановлять 678 велопарковок.

Нагадаємо, торік у червні пункт прокату велосипедів відкрили біля Офісу президента. Рік перед тим у столиці з'явився сервіс прокату велосипедів nextbike. Його користувачі мають змогу орендувати транспортний засіб на одному пункті прокату, а лишити в іншому місці на аналогічному пункті.