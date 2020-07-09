Доступна іпотека, кредитування під 5-7% і гідні зарплати стримають відтік кадрів за кордон, - Зеленський

Президент переконаний, що необхідно створювати можливості, щоб люди могли відкривати власний бізнес в Україні.

Президент України Володимир Зеленський у межах робочої поїздки до Волинської області провів зустріч з представниками місцевого бізнесу. Про це повідомляє Офіс президента.

Зустріч відбулася на території підприємства "Модерн-Експо" в Луцьку, яке постачає торговельне обладнання в понад 70 країн світу, а виробничі майданчики компанії розміщені в Луцьку, Вітебську (Білорусь) та Любліні (Польща). Під час розмови бізнесмени наголосили на проблемі виїзду кваліфікованих кадрів у сусідні країни та закликали державу вжити заходів.

Президент у відповідь заявив: "Закривати кордони ніхто не буде. Це по-перше. По-друге, можна багато чого розказувати, але поки не буде нормальних робочих місць, нормальної заробітної плати, нічим не втримати людей".

На думку Володимира Зеленського, необхідно створювати можливості, щоб люди могли відкривати власний бізнес в Україні.

"Крім програми кредитування «5-7-9», яку ми зараз наповнюємо, ще є портфельне кредитування, яке у Верховній Раді з’явиться у вигляді законопроєкту. Наше головне завдання – до кінця року зробити нормальні умови кредитування, це 5-7%", – зазначив він.

Також президент зазначив, що є ініціатива щодо доступності іпотеки, адже великі відсотки за кредитами на купівлю житла змушують молоді родини працювати за кордоном. На переконання голови держави, іпотека має бути максимум під 10%.

Нагадаємо, голова Федерації роботодавців України Дмитро Олійник, зазначав, що, на жаль, наші кваліфіковані, компетентні та розумні працівники їдуть шукати кращої долі в інших країнах, і ми бачимо в цьому ризик. Тільки за 2018 рік з країни виїхали понад мільйон осіб працездатного віку.