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На сайті Міністерства освіти та науки запрацював чат-бот для вступників

Фахівці відомства консультують також на безкоштовній гарячій лінії.

На сайті Міністерства освіти та науки запрацював чат-бот для вступників
Фото: Макс Левин

На сайті Міністерства освіти та науки запрацював чат-бот з питань вступної кампанії у заклади освіти. Про це йдеться на сторінці МОН у фейсбуці.

"На сайті МОН запрацював чат-бот, який стане вашим онлайн помічником у питаннях вступної кампанії-2020. Консультації надаються фахівцями оперативно, питання опрацьовуються в максимально стислі терміни", - йдеться в повідомленні.

У МОН також нагадали, що, крім надання онлайн-допомоги, фахівці відомства консультують на безкоштовній гарячій лінії з питань вступної кампанії та через інші засоби зв'язку.

Графік роботи фахівців: пн-чт - 09:00 - 18:00; пт - 09:00 - 16:45.

Нагадаємо, цьогоріч через запровадження карантину змінилися терміни проведення вступної кампанії у 2020 році - всі дати змістилися на місяць (серпень) з урахуванням прогнозу розвитку епідеміологічної ситуації.

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти реєстрація електронних кабінетів почнеться 1 серпня, а прийом заяв і документів триватиме з 13 по 22 серпня (для вступників за результатами ЗНО) і до 16 серпня (для вступників, які складатимуть вступні іспити). 

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