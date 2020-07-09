У Луганській області триває гасіння лісової пожежі, що почалася 6 липня в Новоайдарському районі і через сильний поривчастий вітер (до 20 м/с) змінних напрямків поширилася на хвойні лісові квартали.

Про це повідомляють на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Фото: ДСНС

"Станом на 08:00 9 липня на території Новоайдарського району продовжується гасіння окремих осередків горіння лісової підстилки на території Борівського (квартали 21, 23), Капітанівського (квартали 80, 103) та Охтирського (квартали 41, 51) лісництв. З початку робіт силами ДСНС евакуйовано з житлових будинків с. Смолянинове та дачного кооперативу «Вовче озеро» 30 осіб (з них 13 дітей) і 30 осіб відселено. Внаслідок пожежі вогнем знищено 23 та пошкоджено 36 житлових будинків у с. Смолянинове та знищено 80 дачних будинків кооперативу “Вовче озеро”", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок пожежі загинули п'ятеро людей, 34 особи (в тому числі 15 дітей) були госпіталізовані. За медичною допомогою до лікарні зверталася 71 особа.

Орієнтовна площа, охоплена вогнем, складає близько 5 тис. га. До гасіння залучено 1 тис. 494 чол. і 293 од. тех., з них від ДСНС - 736 чол. о/с і 146 од. техніки (в тому числі два літаки Ан-32П, якими 8 липня здійснено два скиди – 16 т води).

На місці пожежі розгорнуто оперативний штаб, пункт життєзабезпечення, працює оперативна група ДСНС.

Нагадаємо, 7 липня в Луганській області внаслідок масштабних лісових пожеж на території трьох лісництв у Новоайдарському районі загинуло п'ятеро людей, дев'ятьох осіб госпіталізовано. Згодом кількість постраждалих збільшилася.

Фото: facebook/Алексей Ковалёв Наслідки пожежі в с Смолянинове, Луганська область

Фото: facebook/Алексей Ковалёв

Фото: facebook/Алексей Ковалёв

Фото: facebook/Алексей Ковалёв

Фото: facebook/Алексей Ковалёв

Фото: facebook/Алексей Ковалёв

Вогонь охопив близько 50 га території Борівського та Охтирського лісництв у районі села Осколонівка, а також близько 40 га лісів Капітанівського лісництва поблизу села Капітанове. Поліція розглядає три версії виникнення пожеж.

Під час візиту в Луганську область президент Володимир Зеленський пообіцяв, що громадянам, які втратили свої будинки внаслідок масштабних лісових пожеж, буде виділено по 300 тис. гривень компенсації. Також кожному виділять по 20 тис. гривень для підтримки.

На засіданні ТКГ 8 липня українська сторона закликала до встановлення режиму тиші для гасіння вогню і отримала від бойовиків гарантії безпеки для гасіння пожеж.