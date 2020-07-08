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Україна на засіданні ТКГ закликала до встановлення режиму тиші у зв'язку з пожежами в Луганській області

Зустріч проходить у відеорежимі. 

Україна на засіданні ТКГ закликала до встановлення режиму тиші у зв'язку з пожежами в Луганській області
Фото: president.gov.ua

Розпочалося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) з мирного врегулювання на Донбасі. Зустріч відбувається у форматі відеоконференції, інформує пресслужба президента України.

Перед початком засідання ТКГ керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що напередодні в Луганській області поблизу лінії розмежування сил і засобів виникла масштабна лісова пожежа, внаслідок якої постраждав населений пункт і загинули люди. Осередки горіння спостерігаються в лісових масивах поблизу сіл Смолянинове, Капітанове та Воронове.

"Місце надзвичайної події терміново відвідав президент України Володимир Зеленський. Йому доповіли, що ліквідація загоряння ускладнюється близькістю лінії розмежування", - йдеться у повідомленні.

Зважаючи на небезпеку перекидання полум’я на населені пункти через посилення вітру та спекотну погоду, Андрій Єрмак закликав учасників Тристоронньої контактної групи до забезпечення встановлення повного та всеосяжного режиму припинення вогню.

"Вважаю, що на черговому засіданні ТКГ варто вкотре предметно розглянути питання встановлення режиму тиші, адже нашим спільним завданням є недопущення нових людських жертв серед мирного населення", – сказав керівник Офісу президента України.

Нагадаємо, що поліція розглядає три версії лісових пожеж у Луганській області, внаслідок яких загинуло п'ять осіб, понад 20 отримали травми. Це погодні умови, необережне поводження з вогнем та навмисний підпал. 

Раніше Рада безпеки ООН схвалила резолюцію про глобальне припинення вогню на час пандемії коронавірусу. Документ вимагає тимчасово зупинити бойові дії в усіх світових конфліктах.

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