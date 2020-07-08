На місце події прибули секретар РНБО, глави МВС, ДСНС і Національної поліції.

Голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай звернувся до Кабінету Міністрів з проханням визнати масштабні пожежі на Луганщині надзвичайною ситуацією державного рівня. Питання розглянуть сьогодні на засіданні уряду, інформує пресслужба Луганської ОДА.

За попередніми оцінками, внаслідок пожеж вигоріло близько 5 тисяч гектарів лісу.

Станом на 8:00 8 липня на території Новоайдарського району спостерігають окремі осередки горіння лісових масивів поблизу с. Смолянинове, с. Капітанове та с. Воронове, інформує пресцентр ДСНС.

"О 16 год. 7 липня через пориви вітру до 20 м/с змінних напрямків пожежа розповсюдилася на територію с. Смолянинове. Силами ДСНС евакуйовано з житлових будинків с. Смолянинове та дачного кооперативу «Вовче озеро» 30 осіб (з них 13 дітей) та 30 осіб відселено", - йдеться в повідомленні.

Фото: ДСНС

Вогнем знищено в с. Смолянинове 23 житлові будинки і пошкоджено 36, також знищено 80 дачних будинків кооперативу “Вовче озеро”.

Під час гасіння пожежі виявлено тіла трьох загиблих осіб, госпіталізовано 9 осіб (з них двох дітей).

До гасіння залучено 1 тис. 125 чоловік і 201 одиницю техніки, зокрема від ДСНС 638 чоловік особового складу і 140 одиниць техніки, у тому числі два літаки Ан-32П.

Фото: ДСНС

За даними директора департаменту з питань цивільного захисту та територіальної оборони облдержадміністрації Олександра Чалого, сьогодні здійснено аеророзвідку території лісу, де виникла пожежа, та визначено 15 осередків горіння хвойної підстилки.

До гасіння пожежі загалом залучено 231 одиницю техніки та 744 чоловік особового складу ДСНС, співробітників лісомисливського господарства, Збройних сил і Національної поліції.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

На місці трагедії працюють 9 автомобілів і 25 співробітників служби екстреної медичної допомоги.

За даними Луганського регіонального центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, допомогу надано 43 постраждалим, із яких 34 на місці (без госпіталізації). По 7 людей госпіталізовано до лікарень м. Сєвєродонецьк і смт Новоайдар.

Для тимчасового розміщення громадян, які залишилися без даху над головою, підготовлено два заклади, в яких одночасно можна розмістити 110 осіб.

Окрім того, внаслідок пожежі в селищах Олександрівка та Смолянинове 1000 абонентів залишаються без електропостачання. Без газопостачання - 1291 абонент у Смоляниновому, Гречишкиному, Новоахтирці та Олександрівці Новоайдарського району.

У штабі ООС повідомили, що військовослужбовці Збройних сил допомагають боротися з вогнем. Уточнено, що для боротьби з вогнем залучено тільки підрозділи, які перебувають у резерві та в районах відведення. Також залучено тилові частини та військові пожежні команди.

"Задіяно близько 60 одиниць техніки, серед якої й безпілотні літальні апарати. Військові лікарсько-сестринські бригади надають допомогу постраждалому місцевому населенню. Екіпажі санітарних автомобілів і 8 армійських вертольотів Мі-8 також залучено для ліквідації пожежі та її наслідків", - повідомляють у штабі.

Фото: штаб ООС

Представник омбудсмана у Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський повідомив інформацію про постраждалих унаслідок пожеж.

Так, у ніч на 8 липня в лікарні помер чоловік 1962 року народження, який у тяжкому стані перебував у реанімації з термічними опіками. Уночі до місцевої лікарні нікого не доставляли.

Загалом у місцевій лікарні перебувають 27 осіб, з них 17 дітей, за словами лікарів, їхній стан стабільний.

Оновлення. На місце події прибули глави секретар РНБО Олексій Данілов, МВС Арсен Аваков, ДСНС Микола Чечоткін, Національної поліції Ігор Клименко.

"Зранку із секретарем РНБО,головами ДСНС,НПУ працюємо на місці лісових пожеж поблизу Сєвєродонецька в оперативному штабі,здійснили повітряний моніторинг районів займання", - повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Зранку із секретарем РНБО,головами ДСНС,НПУ працюємо на місці лісових пожеж поблизу Сєвєродонецька в оперативному штабі,здійснили повітряний моніторинг районів займання.24/7 понад 1200 працівників ДСНС,НПУ,НГУ та 200 од.тех (+2 літаки АН-32П) ліквідовують пожежу. Інформуватиму! pic.twitter.com/U0RSuxeEex — Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 8, 2020

Напередодні ввечері повідомляли, що внаслідок масштабних лісових пожеж на території трьох лісництв у Новоайдарському районі Луганської області загинуло п'ять людей, 9 осіб госпіталізовано.