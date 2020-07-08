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У Луганську область прибув президент Зеленський

Глава держави огляне місця займання і заслухає доповідь щодо ліквідації надзвичайної ситуації.

У Луганську область прибув президент Зеленський

У Луганську область, де вирують лісові пожежі, прибув глава держави.

Про це інформує пресслужба президента.

"Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Луганської області у зв'язку з масштабними лісовими пожежами в Новоайдарському районі", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, глава держави огляне місця займання і заслухає доповідь голови Луганської ОДА та представників ДСНС щодо ліквідації надзвичайної ситуації.

Раніше на місце події прибули секретар РНБО, глави МВС, ДСНС і Національної поліції.

У ці хвилини Володимир Зеленський спілкується із постраждалими від пожежі і слухає доповідь щодо ситуації з лісовими пожежами в Луганській області та порядку їхньої ліквідації.

Глава ОДА Сергій Гайдай просить уряд визнати трагедію на Луганщині надзвичайною ситуацією державного рівня.

За попередніми оцінками, внаслідок пожеж, які вирують з 6 липня, вигоріло близько 5 тисяч гектарів лісу. Вогнем знищено понад 100 будинків. Жертвами пожежі стали 6 людей.

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