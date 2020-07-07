Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що кількість незаконно утримуваних окупантом кримських татар може зрости з 89 до 95, а також закликала міжнародну спільноту долучитись до процесу захисту та звільнення кримських татар.

Про це повідомляється у фейсбуці омбудсмана.

"Сьогодні затримали Еміля Зіядінова, Ісмета Ібрагімова, Аліма Суф'янова, Сейрана Хайретдінова, Вадима Бектемирова та Олександра Сизикова, який є особою з інвалідністю по зору. Усіх їх можуть незаконно ув'язнити та катувати у в'язницях, як і 89 інших представників кримськотатарський народу", - повідомила Денісова.

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Уповноважена з прав людини уточнила, що до подібних провокацій Російська Федерація вдається щоразу, коли Україна порушує питання про деокупацію українського Криму та звільнення українських політв'язнів на всіх міжнародних майданчиках.

"Обшуки та затримання, які відбулись рано-вранці в помешканнях громадян України, суперечать усім міжнародним правилам та є прямим порушенням статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, відповідно до якої кожній людині гарантовано право на свободу та особисту недоторканність та статті 8 Конвенції – право на повагу до приватного і сімейного життя", - заявила Денісова.

Омбудсман наголосила, що затримання шістьох кримських татар на території тимчасово окупованого Криму не може залишатися поза увагою міжнародних правозахисних інституцій і світових лідерів.

"Без злагоджених дій України та міжнародних партнерів - із затриманих сьогодні громадян України вчергове зроблять "злочинців" за сфабрикованими справами. Закликаю представників міжнародних гуманітарних місій, правозахисних організацій застосувати всі можливі важелі впливу на країну-агресора, аби припинити репресії відносно корінного населення Криму та змусити виконати Резолюцію Генеральної Асамблеї ООН від 27 березня 2014 року щодо територіальної цілісності України", - зазначила Денісова.

Оновлення. Щойно підтвердилася інформація про сьомого затриманого кримського татарина на території тимчасово окупованого Криму в місті Алушта - Зекір'я Муратова.

Також у розшук оголошено Ділявера Меметова, якого в травні цього року затримували під час спроби перетнути адміністративний кордон з Автономною Республікою Крим і згодом відпустили. Тоді окупанти намагалися незаконно відібрати у кримського татарина відбитки пальців.

Під час сьогоднішніх обшуків усім затриманим підкинули до помешкань заборонену окупаційною владою літературу. Про сплановану акцію феесбешників говорить те, що таку літературу підкинули, в тому числі Олександру Сизикову, який у 2009 році повністю втратив зір.

Крім того, у затриманого Ісмета Ібрагімова хронічні проблеми зі здоров'ям, він повинен щоденно приймати певні ліки. Проблеми зі здоров'ям також у Сейрана Хайредінова - у нього астма.

Кримським татарам інкримінуватимуть частину першу та другу статті 205 "Терористичний акт" Кримінального кодексу Російської Федерації.

Запобіжні заходи незаконно затриманим громадянам України обиратимуть завтра.

На захист кримських татар також виступило Міністерство закордонних справ України.

МЗС висловило рішучий протест у зв’язку з новою хвилею незаконних обшуків і затримань кримських татар, здійснених сьогодні російською окупаційною владою у різних районах АР Крим.

"Такі дії РФ є продовженням репресивних практик, спрямованих проти громадян України окупованого Криму, які прагнуть повною мірою реалізувати належні їм права людини та основні свободи", - йдеться у заяві, поширеній пресцентром українського зовнішньополітичного відомства.

Зазначається, що Україна вимагає від Російської Федерації сумлінного виконання своїх міжнародно-правових зобов’язань як держави-окупанта, що передбачає, зокрема, припинення репресій проти місцевого населення окупованого Кримського півострова.

Нагадаємо, сьогодні російські силовики проводять обшуки в будинках кримських татар у чотирьох районах окупованого півострова.

У березні в окупованому Бахчисараї ФСБ затримала п'ятьох кримських татар. Перед цим силовики провели обшуки за сімома адресами.