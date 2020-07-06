Росія не ставила Україні ультиматумів щодо "особливого статусу" ОРДЛО, - Резніков

Віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков у ефірі "Свобода слова" розповів, що Росія не згадувала щодо "особливого статусу" ОРДЛО на останніх перемовинах щодо Донбасу, повідомляє "Українська правда".

Раніше в ЗМІ поширювалася інформація, що під час зустрічі в Берліні лідерів нормандської четвірки Росія нібито поставила Україні вимогу – найближчим часом анонсувати проєкт поправок до Конституції України, які б окреслили так званий "особливий статус" Донбасу.

"Я тут свідок, я вам абсолютно свідомо засвідчую перед усією аудиторією – ніяких ультиматумів (щодо "особливого статусу") впродовж 12 годин я особисто не почув і не побачив. А я там був усі 12 годин.

Вони нас прямо запитували: "А як ви плануєте виконувати 11 пункт комплексу заходів Мінських угод, в якому йдеться про правові аспекти врегулювання конфлікту, де йдеться про низку законодавчих актів. Ми їм укотре розповіли, що ніякого "особливого статусу" в Конституції України бути не може".

Нагадаємо, раніше під час брифінгу в місті Южне Одеської області, відповідаючи на запитання про те, чи відповідає дійсності інформація про вимогу РФ до України представити закон про "особливий статус Донбасу" до 6 липня, президент Володимир Зеленський заявив, що від України ніхто не може нічого вимагати на міжнародній арені, в тому числі прийняття закону про "особливий статус Донбасу".

На переговорах нормандської четвірки в Парижі Україна погодилася на постійний особливий статус для Донбасу, як зазначено в Комплексі заходів щодо виконання Мінських домовленостей від 2015 року.

Водночас представники української влади неодноразово заявляли, що не збираються вносити його до Конституції.

Росія вважає це основною умовою для наступного нормандського саміту.