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Смолій: у політику йти не збираюся

Виїжджати з країни теж наміру не має.

Смолій: у політику йти не збираюся
Фото: Макс Требухов

Екскерівник Національного банку України Яків Смолій не збирається йти в політику після своєї відставки. Про це він заявив у інтерв'ю LB.ua.

"Ні. Я навіть президенту сказав, що в політиці себе не бачу", - сказав Смолій.

Окрім того, він заявив, що не має також наміру залишати країну.

Нагадаємо, Яків Смолій пішов у відставку 30 червня, за його словами, через систематичний політичний тиск, що здійснювався на нього з осені 2019 року. 3 липня Верховна Рада за поданням президента звільнила Смолія з посади очільника НБУ

Серед його наступників обговорюють дві кандидатури - голову правління "Укргазбанку" Кирила Шевченка і голову ради Нацбанку Богдана Данилишина. Жодна в них президентом у парламент іще не внесена.

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