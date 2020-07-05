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Порошенко в годовщину освобождения Славянска: "Борьба за свободный Донбасс продолжается"

Он призвал украинцев помнить о российской агрессии.

Порошенко в годовщину освобождения Славянска: "Борьба за свободный Донбасс продолжается"
Петр Порошенко
Фото: eurosolidarity.org

Пятый президент Украины Петр Порошенко в годовщину освобождения Славянска от пророссийских боевиков поблагодарил тех, кто приближает победу Украины.

"Мы все хорошо помним исторические кадры военной хроники, на которых жители украинского Донбасса с благодарностью и уважением встречали наших воинов-освободителей. Спасибо тем, кто верил и верит в Украину, тем, кто сейчас день за днем приближает нашу победу", - написал Порошенко на своей странице в facebook.

По его словам, украинцам надо помнить, что Россия продолжает агрессию против Украины.

"Борьба за свободный украинский Донбасс продолжается, Российская Федерация не отреклась своих агрессивных планов - об этом не стоит забывать, чтобы не потерять Украину. Сейчас мы видим мощное наступление врага не только на фронте, но и внутри нашего государства. Наступление на армию - они собираются ее сокращать, урезать финансирование. А мне "шьют" государственную измену за приказ о контрнаступлении, в результате которого было освобождено две трети оккупированного Донбасса. Но мы не сдадимся, мы победим, потому что с нами правда, с нами Бог и с нами Украина", - отметил Порошенко.

Напомним, 5 июля 2014 года боевики Стрелкова-Гиркина под натиском украинских войск покинули Славянск, Краматорск, Константиновку и Дружковку и бежали в Донецк

В 13:00 бойцами-разведчиками 2-го батальона Национальной гвардии над горсоветом Славянска был установлен украинский флаг

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