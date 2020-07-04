Суд отменил решение СБУ о запрете въезда в Украину российскому рэперу Элджею

Окружной административный суд Киева отменил решение СБУ о запрете на въезд в Украину на три года российскому рэперу Элджею (Алексею Узенюку). Об этом говорится в решении суда от 25 июня.

В нем указано, что Элджей подал иск к СБУ и требовал отменить запрет, который был введен после жалобы бывшего нардепа Владимира Парасюка, требовавшего запретить рэперу въезжать в Украину из-за выступления в Коктебеле в аннексированном Россией Крыму. Доказательством этого было видео в YouTube.

Кроме того, по версии СБУ, в октябре 2018 года Элджей и другие лица в интервью изданию "РИА Новости Новосибирск" сказали, что считают Крым российской территорией.

Суд пришел к выводу, что решение СБУ было безосновательным.

"Оспариваемое решение было принято ответчиком [СБУ] на основании недостоверных и не подкрепленных соответствующими допустимыми доказательствами сведений, полученных из социальной сети YouTube без проведения процедуры верификации владельцев аккаунтов пользователей данной социальной сети в предусмотренном действующим национальным процессуальным законом", – говорится в тексте решения суда.

Кроме того, суд взыскал 1 536 гривен бюджетных средств СБУ в пользу рэпера.

Сообщается, что решение суда может быть обжаловано. Комментариев СБУ по поводу решения суда нет.

В реестре судебных решений скрыты имена фигурантов дела, однако обстоятельства дела указывают на то, что речь идет о российском рэпере Элджее, так как именно ему 27 ноября 2018 года запретили въезд в Украину на три года.

Напомним, ранее Министерство культуры разрешило въезд в Украину российской телеведущей "Нового канала", участнице Comedy Woman Екатерине Варнаве, которая гастролировала в аннексированном Крыму.