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Украина рассчитывает до конца года подписать ЗСТ с Турцией

Переговоры продолжаются на уровне торговых представителей и Министерства экономики.

Украина рассчитывает до конца года подписать ЗСТ с Турцией
Фото: telegraf.com.ua

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допускает возможность подписания соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией этого года.

Как сообщает УНИАН, об этом Кулеба сказал в Анталии на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

"Мы действительно настроены провести очередное заседание стратегического совета наших президентов в этом году, и хотим наполнить ее максимальным содержанием, и, безусловно, соглашение о свободной торговле является одной из таких задач, которая должна быть уже освящена нашими лидерами", - отметил Кулеба.

Глава МИД Украины сказал, что переговоры о заключении соглашения о ЗСТ сейчас продолжаются между экспертами обеих стран на уровне торговых представителей и Министерства экономики и торговли.

"Сейчас мы ожидаем определенный позиционный документ с стороны турецкой стороны для того, чтобы продолжить наши консультации и двигаться вперед. Но, я хочу подчеркнуть очень четко, что и в Киеве, и в Анкаре есть четкая политическая воля довести этот процесс, наконец, к результату, который будет балансировать интересы украинской экономики, турецкой экономики, и позволит обеим странам выиграть существенно от зоны свободной торговли. И мы полностью разделяем ту цель, которая была озвучена президентом Эрдоганом, - 10 млрд товарооборота между Украиной и Турцией. Мы можем прийти к этой цифре только через соглашение о свободной торговле", - заявил Кулеба.

Также глава МИД назвал потенциал торговли между Украиной и Турцией феноменальным.

Как сказал Кулеба, турецкие товары можно найти в любом магазине в любом регионе Украины. "К сожалению, украинские товары еще не так представлены на турецком рынке, но у нас тоже много того, от чего турецкие потребители и покупатели только выиграют", - добавил министр. По словам Кулебы, он и Чавушоглу сегодня договорились приложить максимальные усилия для того, чтобы положительно решить вопрос заключения соглашения о ЗСТ.

Напомним, что Украина и Турция планировали закончить переговоры о создании ЗСТ еще в 2018 году.

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