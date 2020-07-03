Рада проголосовала за отставку Смолия

Верховная Рада Украины на заседании 3 июля проголосовала за отставку главы Национального банка Украины Якова Смолия. За проголосовали 286 нардепов, объявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

Глава финкомитета Даниил Гетманцев поблагодарил Смолия за все его достижения - самую низкую инфляцию, самую низкую учетную ставку НБУ в 6%, стабильность банковской системы, валютную либерализацию.

"Но мы должны быть объективными и говорить о том, что в деятельности НБУ были просчеты - отсутствие дешевых кредитов, укрепление курса гривны, от которого пострадал бюджет и экспортеры. Мы должны давать объективную оценку друг другу", - заявил Гетманцев.

Сам Смолий, выступая перед депутатами, заявил что на НБУ систематически давили.

"Давление с целью принятия решений, которые могут дорого стоить украинской экономике...Давление через суды, проплаченные митинги, информационные атаки, необоснованные политические оценки... Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток", - отметил Смолий.

Он подытожил перед депутатами, что идет с высоко поднятой головой, оставляя НБУ на их ответственность.

Отвечая на вопрос нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка, кто осуществлял давление на НБУ, он ответил:

"Я сказал, что последний год возле НБУ проплаченные митинги, на которых выступали сидящие здесь депутаты. Месяц блокирования моего места жительства. Это системное круглогодичное давление. На совещаниях при участии членов Кабмина, президента и нардепов в сторону НБУ звучали призывы залить экономику деньгами, установить курс, чтобы импортерам было лучше... Эти призывы заставили меня принять это решение", - ответил он.

Как сообщили несколько источников LB.ua в "Слуге народа", фракция пока не смогла согласовать кандидатуру на главу регулятора. В приоритете - глава правления "Укргазбанка" Кирилл Шевченко и глава совета Нацбанка Богдан Данилишин. Рада будет голосовать за нового председателя Нацбанка после того, как его кандидатуру внесет президент.

Яков Смолий с 2014 года работал в НБУ. Он начал с должности зампредседателя, в октябре 2016 года стал первым заместителем главы Нацбанка. С 10 мая 2017 года был исполняющий обязанности Председателя НБУ на время отпуска Валерии Гонтаревой. 15 марта 2018 года Верховная Рада 247 голосами "за" назначила Смолия главой Национального банка.

По информации шеф-редактора LB.ua Сони Кошкиной, на отставке Смолия настаивал президента Владимир Зеленский. Накануне заявления об увольнении он несколько раз посещал Офис президента - 1 июля, днем ранее после заседания Нацсовета реформ, а также в предыдущие дни.

Напомним, что 1 июля Яков Смолий объявил, что подал президенту заявление об увольнении по собственному желанию из-за систематического политического давления.

Он отметил, что своей отставкой хочет предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине.

На сайте регулятора опубликовали обращение членов правления НБУ, в котором говорилось, что они разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

Послы "Большой семерки" заявили, что независимый НБУ является фундаментальным достижением государства, которое спасло обанкротившийся банковский сектор. По их мнению, подрыв этой сверхважной институции был бы большим шагом назад и поставил под угрозу надежность реформ и их поддержку.

После заявления об отставке главы Нацбанка Якова Смолия генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала заявил о приостановке новых инвестиций. Он считает, что гривна и цены на активы в Украине упадут.

На фоне заявления об отставке главы НБУ Якова Смолия курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 2 июля вырос на 32 копейки в сравнении с закрытием предыдущей сессии. Курс евро поднялся на 48 копеек до 30,67 гривен.

2 июля Владимир Зеленский внес в Раду законопроект об увольнении Смолия. Вначале его должен был рассмотреть финансовый комитет, возглавляемый нардепом от "Слуги народа" Даниилом Гетманцевым. После этого вопрос увольнения был вынесен на рассмотрение в зал.

Даниил Гетманцев допускал, что Верховная Рада будет голосовать за отставку главы НБУ Якова Смолия 3 июля. По его словам, в парламенте наберется достаточно голосов для отставки. 2 июля финкомитет Рады поддержал отставку Смолия.