Курс доллара подскочил на фоне заявления об отставке главы НБУ

На фоне заявления об отставке главы НБУ Якова Смолия курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 2 июля вырос на 32 копейки в сравнении с закрытием предыдущей сессии. Он составил 27,20 гривен за доллар, пишет "РБК Украина" со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Курс в покупке вырос до 27,18 за доллар. Курс евро поднялся на 48 копеек до 30,67 гривен.

Утренние торги по доллару открылись в диапазоне 27,1800 - 27,2000 грн/доллар, евро 30,6536 - 30,6761 грн/евро, российский рубль 0,3851 - 0,3855 грн/рубль.

Закрылись торги по доллару в диапазоне 26,8600 - 26,8800 грн/доллар, евро 30,1825 - 30,1996 грн/евро, российский рубль 0,3784 - 0,3789 грн/рубль

Нацбанк на 2 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 26,77 гривен за доллар. Курс на 11 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Напомним, что 1 июля Яков Смолий сообщил о том, что написал заявление об увольнении всвязи с систематическим политическим давлением. После этого заявления генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала заявил о приостановке новых инвестиций. Он считает, что гривна и цены на активы в Украине упадут.

Послы "большой семерки" заявили, что независимый НБУ является фундаментальным достижением государства, которое спасло обанкротившийся банковский сектор. По их мнению, подрыв этой сверхважной институции был бы большим шагом назад и поставил под угрозу надежность реформ и их поддержку.

2 июля президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины. Глава финансового комитета парламента Даниил Гетманцев допускает, что Верховная Рада будет голосовать за отставку главы НБУ Якова Смолия 3 июля. По его словам, в парламенте наберется достаточно голосов для отставки.