Майнинг Битбон: технология консенсуса Community PoS и ее особенности

О «майнинге» криптовалют в последние годы говорят более чем активно, но при детальном изучении вопроса оказывается, что это занятие в его традиционном понимании либо требует серьезных вложений на начальном этапе, либо приносит слишком мало заветной «крипты», да и то на дистанции.

Технологии «добычи» не стоят на месте, они совершенствуются, в том числе с точки зрения общедоступности. Один из примеров модифицированного майнинга является технология с алгоритмами консенсуса Community PoS.

Community PoS: совместный майнинг

Для того чтобы повысить шансы на формирование новых блоков в цепочке блокчейн, оперируя большей мощностью, майнеры объединяются в «пулы». То есть, пользователи работают вместе, а потом делят награду, которая соответствует объему вложенных в общее дело усилий.

Один из видов консенсуса, который работает по аналогичной технологии «совместного майнинга», является Community PoS, он же Proof of Stake или «Доказательство владения». На этой системе работает, к примеру, криптовалюта Bitbon, «добывать» которую можно на Android и других платформах.

Плюсы консенсуса Community PoS

Community PoS – это некое подобие DPoS со своими нюансами. В качестве потенциальных преимуществ майнинга по алгоритмам консенсуса Community PoS создатели идеи называют гарантию вознаграждений, прозрачность разделения вознаграждения между участниками, а также возможность анализа актуальных данных через панель майнера.

Консенсус Community PoS позволяет сделать получение награды автоматизированной, обеспечить пир-ту-пир коммуникацию, а для верификации блоков использовать рейтинговую систему.

Майнинг по этой системе предполагает создание основного корневого Assetbox, к которому впоследствии будут подключаться Assetbox других пользователей, формируя первую, вторую, третью линии подключения. Затем другие пользователи пула будут подключать других пользователей, формируя социальную мощность.

Основная идея – это создать наибольший пул пользователей, подключенных к конкретному корневому Assetbox, ведь чем больше пользователей подключено к пулу, тем больше у него мощность, и тем больше он получает награды от майнинга.

Подробнее об алгоритме консенсуса Community PoS вы можете почитать тут: ссылка.

Перед инвестированием в криптовалюты, а также майнингом по любой технологии, рекомендуем трезво оценить свои финансовые и технологические возможности. Не вкладывайте то, что вы не можете позволить себе потерять, тщательно изучайте условия майнинга в разных проектах, читайте независимые отзывы и остерегайтесь мошенников.