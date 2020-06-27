Кабмин собрался за год поднять минималку на 40%

Президент Владимир Зеленский поручил правительству за год поднять минимальную зарплату на 40% - с нынешних 4723 гривен до 6500 гривен.

Об этом говорится на сайте главы государства.

"Украинцы заслуживают достойной зарплаты. Знаю, это нелегко – взять и повысить. Однако мы и не искали легких решений, когда пришли к власти", – сказал Зеленский.

По предварительным расчетам Кабинета министров, с 1 сентября 2020 года минималка будет увеличена до 5 тысяч гривен, с 1 января 2021 года – до 6 тысяч гривен, а с 1 июля 2021 года – до 6,5 тысячи гривен.

"Выглядит вполне реалистично. Рад, что это возможно реализовать за год. Благосостояние украинцев – главный показатель нашей эффективности", - сказал Зеленский.

Напомним, в 2020 году минимальная зарплата в Украине выросла до 4723 гривен. В 2019 году она составляла 4173 гривен, в 2018 году - 3723 гривны.

Во Всемирном банке Украине советовали притормозить рост минималки, поскольку оно происходит без увеличения производительности.