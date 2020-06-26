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МВФ: экономика Украины пострадает от кризиса сильнее из-за отсутствия денежной подушки у населения

"Из-за этого упал и продолжит падать уровень потребления".

Международный валютный фонд считает, что украинская экономика пострадает от коронакризиса сильнее, чем в соседних странах, из-за отсутствия накоплений у населения и ограниченную фискальную поддержку экономики.

Об этом сказал постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман во время онлайн-конференции Business Outlook: Crisis Management Lessons, пишет РБК-Украина.

"Есть два фактора, почему украинский ВВП падает больше, чем в других странах. Первый - украинские домохозяйства не имеют значительных денежных запасов, в отличие от других стран. Из-за этого упал и продолжит падать уровень потребления", - пояснил Люнгман.

Он отметил, что уровень потребления в Украине упал очень сильно и упадет еще больше, если у населения нет запаса денежных накоплений.

Представитель МВФ добавил, что еще одним фактором является ограниченная поддержка экономики через фискальные и налоговые инструменты.

Напомним, что в апреле МВФ прогнозировал сокращение украинской экономики на 7,7%, но позже ухудшил этот прогноз до 8,2%.

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