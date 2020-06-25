Судовладелец задержанного за разлив пальмого масла в потру "Южный" судна обратился с открытым письмом к Зеленскому

Директор компании "Марино Шиппинг", судовладельца судна "Stavanger", оштрафованого Госэкоинспекцией за разлив пальмового масла в Черном море, Кенни Бех Ханг Чуй передал открытое письмо, адресованное Владимиру Зеленскому, в котором пожаловался на беспредел Госэкоинспекции и Одесской прокуратуры, и заявил о готовности предоставить все материалы антикоррупционным органам. Письмо опубликовал "Цензор.Нет".

Кенни Бех Ханг Чуй утверждает, что судно было незаконно арестовано и задержано руководством порта Южный.

"Во всем мире разлив пищевого масла во время перевалки груза является весьма распространенной ситуацией. Предусмотренные руководящие положения и механизмы урегулирования хорошо составлены в международных морских чартерных протоколах, с помощью которых страховые компании и судовладельцы оценивают и решают проблему путем принятия мер по исправлению положения или компенсации, в зависимости от обстоятельств. Эти протоколы не предусматривают задержания судна в таких ситуациях, поскольку признано, что задержание могло бы причинить чрезмерный ущерб бизнесу", - говорится в письме.

Глава компании утверждает, что разлив масла, которое безопасно для человеческого потребления, "не причинил ущерб морской флоре и фауне". К тому же, он "был локализован боновыми заграждениями, окружающими судно, и общий объем загрязнения был извлечен".

Кроме того, глава сингапурской компании назвал обвинения бывшего главы Госдарственной экологической инспекции Егора Фирсова о коррупции и незаконном влиянии на украинское правительство оскорбительными.

"Эти совершенно необоснованные и неоправданные замечания, которые нанесли ущерб репутации нашей компании и нашей страны, Сингапур. Сингапур занимает высокое положение с точки зрения нетерпимости к любым видам коррупции, поэтому данные замечания не были восприняты положительно представителями правительства Сингапура и побудило Посла по особым поручениям Сингапура с Украиной вмешаться", - говорится в письме. Такие высказывания, по мнению компании, могут негативно сказаться и на международном имидже Украины.

Кенни Бех Ханг Чуй назвал ложью сказанное Фирсовым. Он призвал президента Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию и дать его действия правовую оценку.

"Господин Фирсов прибег к клеветническому, уничижительному, неэтичному и непрофессиональному поведению, которое нанесло материальный и репутационный ущерб нашей компании, а также запятнало суверенную репутацию Сингапура, просьба исправить и восстановить репутацию Украины как справедливой и дружественной для инвесторов страны в глазах всего мира", - говорится в открытом письме.

Напомним, 30 апреля судно "Stavanger" зашло в акваторию порта Южный для разгрузки пальмового масла. Во время разгрузки произошел аварийный разлив груза. Судовладельцу выставили штраф в размере 65 миллионов гривен. Также Егор Фирсов запретил выход судна из порта до его уплаты. Позже стало известно об увольнении Фирсова с должности главы Госэкоинспекции. Он связал это с задержанием судна, а также с тем, что "за "Stavanger" занесли". Вскоре судно отпустили, но штраф, по словам Егора Фирсова, не был уплачен.