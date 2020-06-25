Коломойскому отказали в пошлинах на российские нефтепродукты

Межведомственная комиссия по вопросам международной торговли отказалась начать антисубсидиарное расследование по импорту дизельного топлива и сжиженного газа из России.

Об этом пишет профильное издание Enkorr.

Заявление с просьбой начать расследование подали компании "Укртатнафта" Игоря Коломойского, а также "Укрнафта" и "Укргаздобыча" из группы "Нафтогаза". Они просили ввести заградительные пошлины на уровне 8,46% с ежегодным повышением до 25,4% к 2025 году.

"Комиссия установила, что указанные в жалобе доказательства не являются достаточными для открытия антисубсидиарного расследования относительно импорта в Украину отдельных продуктов переработки нефтяного сырья (дизтоплива и сжиженного газа) происхождением из Российской Федерации", — говорится в сообщении МКМТ, которое обнародовано в газете "Урядовий кур'єр".

По оценкам "Нефтегазовой ассоциации Украины", в случае введения пошлин экономика Украины могла ежегодно терять около 11 млрд грн. Против ограничений импорта дизельного топлива выступили отраслевые объединения аграрных и металлургических предприятий.

Напомним, что в 2019 году Кабинет министров ввел специальную пошлину на импорт из России дизельного топлива (трубопроводным транспортом) и автогаза.

Решение о введении ограничений на импорт российских товаров, в том числе дизтоплива, принято в ответ на недружественные действия со стороны Российской Федерации, которая ввела санкции в отношении Украины.