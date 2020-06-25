Бывший владелец банка "Киевская Русь" получил политическое убежище в Беларуси

Беларусь отказалась выдать Украине основного акционера и бывшего главу правления обанкротившегося банка "Киевская Русь" Виктора Братко.

Об этом сообщило "Радио Свобода".

В августе 2016 года Виктор Братко был объявлен в международный розыск, а летом 2018 года был задержан белорусской милицией и помещен под стражу. Через три месяца после задержания, 9 ноября 2018 года, банкир был освобожден по решению заместителя прокурора Минска, поскольку ему предоставили статус беженца.

В конце мая 2020 года из постановления Печерского райсуда Киева стало известно, что Беларусь предоставила ему статус беженца, так как в Украине его якобы преследуют по политическим мотивам. Позднее Интерпол исключил Виктора Братко из международного розыска.

Суд обязал следствие завершить расследование против Братко, которое длится уже более 4 лет, в двухмесячный срок.

Адвокаты экс-банкира отказались указать, чем он занимается в Беларуси и в каком городе сейчас живет. По их словам, у следователей было достаточно времени, чтобы собрать доказательства вины или невиновности Виктора Братко и предъявить обвинения или закрыть дело.

Напомним, что Братко подозревался в хищении 44 млн долларов.

По версии следствия, он за бесценок продал два офисных здания в Киеве и Львове, которые были в залоге у "Киевской Руси". Сделку он провел в марте 2016 года за день до введения в банк временной администрации.