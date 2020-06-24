Повышение платы за переработку давальческого сырья позволило ОПЗ заработать с марта дополнительные 13,5 млн грн, - директор

Повышение платы за переработку давальческого сырья, состоявшееся в марте нынешнего года, позволило Одесскому припортовому заводу заработать дополнительно 13,5 млн грн. Средства были направлены на модернизацию ОПЗ, в частности, повышение энергоэффективности завода. Об этом сообщил и.о. директора ОПЗ Николай Синица в авторской колонке “Новая жизнь одесского припортового завода” для “Интерфакс-Украина”. “Дополнительный финансовый результат ОПЗ получил от повышения платы за переработку. По результатам переговоров с действующим поставщиком давальческого сырья в марте стоимость переработки тонны аммиака выросла на $2, а карбамида - на $3. На этом завод заработал около 13,5 млн грн, которые были направлены на модернизацию и повышение его энергоэффективности”, - отметил Синица. Кроме того, сообщается, что внедрение новых принципов закупочной деятельности позволило ОПЗ сэкономить 23 млн грн в течение мая - первой половины июня. Напомним, ОПЗ восстановил свою работу в августе 2019 года. За этот период завод произвел свыше 670 тыс тонн карбамида и более 62 тыс тонн аммиака.