Earthsight: для IKEA делают стулья из незаконно вырубленного украинского бука

Используется сырье, добытое во время санитарных рубок в Карпатах.

Британская неправительная организация Earthsight утверждает, что в сети магазинов IKEA продают стулья, изготовленные из незаконно вырубленного украинского бука.

Расследование было опубликовано 23 июня.

Поставкой украинского сырья для производства стульев для IKEA занимается Великобычковское хозяйство в Раховском районе. Проверки Государственной экологической инспекции установили, что Великобычковской ЛМГ незаконно выдало лицензии на "санитарные" рубки на более сотни участков с апреля по июнь 2018 года.

Данные, полученные в ходе расследования, якобы свидетельствуют, что хозяйство проводило незаконные санитарные рубки в том же объеме в аналогичный период в 2019 и 2020 годах.

Главным заготовителем вырубленного бука является мебельная компания "ВГСМ". Компанию основали в 1992 году как поставщика для ИКЕА. "ВГСМ" - одно из крупнейших деревообрабатывающих предприятий страны, перерабатывает 40 тыс. кубометров древесины ежегодно, из которых делают почти полмиллиона буковых стульев.

Почти весь свой товар они экспортируют в ЕС, заказчиком 96% всей продукции является IKEA. Товаротранспортные документы свидетельствуют, что "ВГСМ" продает буковое сырье, дуб и ясень на фабрику IKEA в Словакию. Значительную часть экспортной продукции составляют полуготовые части мебели IKEA или буковые пиломатериалы, которые переправляют в Румынию, где их финальной обработкой занимается компания Plimob.

IKEA заявила, что инициировала проверку фактов, указанных в расследовании Earthsight. Компания считает недопустимым использование незаконной древесины в ее товарах и "предпринимает активные шаги для обеспечения проверки соблюдения поставщиком норм законодательства".

Напомним, что в 2018 году Earthsight выпустила расследование о бесконтрольном экспорте леса из Украины. В организации тогда подсчитали, что украинский лес рубят и вывозят такими темпами, что за четыре года его экспорт в страны ЕС вырос на 75%, превысив отметку в 1 млрд евро в 2017 году.

Руководство Гослесагентство назвало это расследование наглой ложью и пообещало судиться. Как заявлял тогдашний руководитель агентства, вся лесозаготовка по Украине - это около 14 млрд гривен, то есть полмиллиарда евро. Две третьих этого обхема приходится на внутренний рынок, поэтому указанные Earthsight нереальны.